【禁聞】3月6日維權動態 蘇州維權人士吳其和夫婦被綁架 下落不明 【新唐人北京時間2025年03月07日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。 蘇州維權人士吳其和夫婦被綁架 下落不明 中共兩會期間加強維穩，訪民和新冠疫苗維權人士成為重點監控對象。3月5日，江蘇蘇州維權人士吳其和及妻子王燦芬，在老家江蘇東台遭到蘇州當局派遣的黑社會人員綁架，家門口留下一長串血跡，舉報材料被搶走。目前兩人下落不明。 北京新冠疫苗維權人士錢大龍 被強制旅遊 北京市朝陽區北京新冠疫苗維權人士錢大龍，3月5日被當局強制旅遊。他向外媒披露，三名官方人員陪同他入住廣西桂林一家酒店，外出遊玩都有監控人員跟著。估計要到兩會結束後才能返回北京。 北京維權律師余文生妻兒赴鎮江探監 北京維權律師余文生遭中共判刑，正在江蘇鎮江監獄服刑。日前他的妻兒許艷和余鎮洋去探監。3月6日，許艷在網上發消息說，在獄中狀態不好。不過，她沒有披露詳情。 陝西樓盤爛尾業主 上街遊行抗議 陝西咸陽樓盤「融創御河宸院DK6」爛尾，業主多次維權無果。3月6日，大批業主再次上街維權，邊遊行邊喊「融創交房」。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/06/a103964770.html