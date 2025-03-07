北京反台独反到境外，台湾考虑升高旅行安全警示

台湾政府正在考虑向民众发布前往与中国关系密切部分国家旅行的安全警示，因为在北京当局发起惩治和打击所谓“台独”分子的行动蔓延到境外之时，台湾民众有可能在这些国家成为抓捕和调查的对象。 路透社星期五（3月7日）发表的一篇独家报道指出，这些与中国关系密切的国家包括老挝和柬埔寨。 中国政府继2005年通过《反国家分裂法》之后，去年6月又发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》。尽管中国的法院并不拥有对台湾的司法管辖权，但是这份司法文件声称，对所谓“顽固台独分子”的惩处包含监禁、无期徒刑和死刑。 路透社通过采访一位台湾高级安全官员和阅读台湾政府一份备忘录获悉，中国政府一位高级官员在2月底一次闭门会议中下令中国的安全机关在与中国友好的国家“执行”惩治顽固“台独”分子的规定。这位台湾高级官员和备忘录都提及，台湾是根据收集的情报作出这一评估的。 路透社曾分别联络北京的国台办和外交部，寻求对此事的评论，但是没有马上获得回应。 台湾外交部在向路透社提供的一份声明中指出，中国试图使用所谓惩治台独分子的条例来“禁锢”台湾的民主和自由。台湾外交部表示，已经下令外交部驻各国馆处监督和评估相关风险，同时将向台湾民众讲明旅行安全的重要性。 接受路透社采访的台湾安全官员表示，台湾安全机关正在评估是否要提升台湾民众前往某些国家旅行的安全警示。路透社目前无法确定台湾政府是否已经就发布旅行警示作出决定，也无法确定安全警示将涉及哪些国家。 但是这位安全官员指出，在柬埔寨、老挝和某些非洲国家的台湾人可能会因为支持台独而遭遇被拘留和调查的风险。这位不愿具名的官员表示，台湾政府是根据事态发展作出这一评估的。 “他们有可能被当地或那里的中国警察召去问话，至少对他们在心理上造成恐惧，”路透社援引这位官员的话说。 路透社曾分别联络柬埔寨和老挝外交部，寻求对此事的评论，但是也未马上获得回应。 台湾安全官员向路透社表示，台湾经过评估得出的结论是，包括东南亚在内的一些国家已经拒绝了中国要求他们在此事上进行配合的要求。 近年来，台海两岸关系持续紧张。中国不仅出动机舰常态化在台湾周边海空域举行军事演习或战备警巡，而且还对台湾实施贸易限制和制裁。 另据台湾中央社报道，台湾国民党立法院党团总召傅昆萁与花莲县长徐榛蔚今年2月率团访问香港时，其中一名团员在入境时被拘捕。此事由台湾外交部长林佳龙率先对外公布，并得到台湾行政院大陆委员会的证实。 不过从各方披露的案情来看，被捕的陈姓女子任职于台湾花莲新光兆丰农场，她的被捕可能与经济纠纷有关，无涉“台独”或其他政治纠纷。 路透社看到的台湾安全机关的备忘录指出，台湾收集到的情报显示，北京当局在海外惩治台独顽固分子的指示是由中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁于2月25日主持召开的有关台湾问题为期两天的会议上下达的。而王沪宁又是中国国家主席习近平的国师。 台湾政府的备忘录指出，中国要求驻在与中国保持“高度信任”关系国家的使领馆和海外警察站对来自台湾的游客、学生和居民实施和采取惩治台独顽固分子的规定。 中国政府去年6月发布有关惩治台独顽固分子的司法文件之后，曾经遭到台湾和美国的谴责。台湾政府当时就升高了台湾民众前往中国大陆旅行的安全警示。 台湾目前对柬埔寨和老挝旅行发出的是“橙色”第二级安全警示，要求台湾民众若非必要避免前往这两个国家，而主要的原因是担心台湾人被当地诈骗中心的犯罪团伙绑架和贩运。