专访美国联邦众议员汤姆·蒂法尼：应对中国的最好办法就是取消其永久正常贸易关系地位

美国国会众议院共和党议员汤姆·蒂法尼(Rep. Tom Tiffany)2月26日接受美国之音专访，就他最近提出的一连串和中国有关的法案与行动进行说明。他表示，自从美国给予中国永久正常贸易关系地位(PNTR)以来，美国人的善意被滥用，因此应该取消中国的PNTR地位。蒂法尼议员还提出法案，认为美国应该恢复和台湾的正式外交关系，结束“过时的一中政策”。 蒂法尼议员代表威斯康星州第七选区，是众议院司法委员会移民及公民权小组委员会的成员。去年12月，他在该委员会一场听证会上指出，许多中国妇女利用美国太平洋属地北马里亚纳群岛的免签证政策，到该群岛首都塞班岛生产，孩子出生后即可获得美国公民身份。他说，共产党中国是美国最大的威胁，他对这样滥用出生公民权的行为表示担忧。 蒂法尼议员对美国之音表示，他已致函给美国国土安全部部长克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem)，希望她采取行动，取消北马里亚纳群岛的免签政策，封堵这个出生公民权的漏洞。蒂法尼议员说，除了致函给国土安全部部长外，他也在1月21日和30多名众议员联合提出《2025年出生公民权法案》，对出生公民权的适用范围加以限制，目的也在封堵现行出生公民权的各种漏洞。 蒂法尼议员最近还提出两项和中国有关的法案，引发关注。 他和共和党众议员斯科特·佩里(Rep. Scott Perry)与另外22名众议员于2月6日提出决议案，表达国会认为美国应该终止一个中国政策并恢复与台湾的正常外交关系。决议案还鼓励特朗普政府支持台湾加入国际组织，并就美台双边自由贸易协定进行谈判。蒂法尼议员认为，一个中国政策已经过时，“共产主义中国从未拥有过台湾，”他说，“台湾应该被视为一个自由民主的国家，而它确实是”。 至于美国如果与台湾恢复正式外交关系，会招致中国的强烈反应，蒂法尼议员认为，“美国不应在恶霸面前退缩”。 二月底，蒂法尼议员与长年关注中国人权问题的资深共和党议员、美国国会暨行政当局中国委员会(CECC)共同主席克里斯·史密斯(Rep. Chris Smith)联合提出议案，要求取消中国的永久正常贸易关系地位。蒂法尼议员认为，自从美国给予中国永久正常贸易关系地位后，美国人的善意被滥用了。中国产品进入美国市场，为中国带来了繁荣，但是中国却窃取了美国知识产权与技术，进行各种不公平贸易行为，不仅在新疆进行侵犯人权的行为，还在美国许多城市设立警察站，显示不尊重美国的法律规则与价值观。他相信，美国现在能做的最重要的事情之一就是取消中国的永久正常贸易关系地位，回归过去逐年审议中国贸易地位的做法。 美国国会在2000年给予中国永久正常贸易关系地位，为中国在2001年加入世界贸易组织铺平了道路。美国在1998年将“最惠国待遇”(Most-Favored-Nation)改名为“正常贸易关系”。 在那之前，美国国会每年都对是否给予中国最惠国待遇进行审议，中国有可能在国会的年度审议期间因为人权状况而丧失贸易最惠国地位。1994年，时任总统克林顿将中国的贸易地位与人权状况脱钩。 过去一年来，华盛顿取消或审视中国永久正常贸易关系地位的呼声越来越高。去年11月，美中经济与安全审查委员会(USCC)首次在向国会提交的年度报告中建议取消中国的永久正常贸易关系地位。在特朗普总统1月20日上任当天发表的美国优先贸易政策备忘录中要求“商务部长和美国贸易代表应评估有关与中华人民共和国建立永久正常贸易关系的立法提案，并就此类立法提案的任何拟议修改提出建议”。1月23日，美国国会众议院中共问题特设委员会主席、共和党议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)和民主党众议员汤姆·苏奥齐(Tom Suozzi)共同提出《恢复贸易公平法案》(Restoring Trade