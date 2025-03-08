从“洋五毛”到“洋网红”到“洋骗子”-中国大外宣和挣中国钱的老外，谁成就了谁？

法国小伙子马库斯在中国只用了不到半年时间就从“捐献记录日军暴行家族老照片”的明星沦为遭人耻笑的拙劣骗子。 “锵锵三骗行”在中国瞒天过海大行其道 2024年6月，一个名叫马库斯·斯特雷斯(Marcus Detrez)的法国小伙子在抖音和小红书发帖，自称是日军侵华受害者的后代。马库斯称，外祖父(有时候也被称作爷爷)在上世纪30年代作为法国企业家来到上海，正值日军侵华。外公的朋友和同事均被日本人杀害，两个儿子被日军毒死，仅剩的一个儿子如今因为历史创伤精神失常。马库斯声称，外公拍摄了大量侵华日军的照片，而在车库无意中发现这六百多张照片的马库斯选择把珍贵的历史证据捐献给中国。 马库斯的这篇帖子在小红书获得了2万7千多条几乎是雷同的评论：致敬！英雄！张纯如(Iris Chang)第二！ 接下里的几个月内，马库斯和两位朋友组成的三人团队继续发布多条视频，展示马库斯的这些老照片，并誓言帮助中国人民澄清历史真相，匡扶正义。“将这些照片带回中国，我们需要让全世界知道发生了什么，我们永远不会放弃，”马库斯在一则伴有沉重音乐配音的视频中叹息道。 巴黎奥运期间，马库斯三人团队在回应网友的质疑时贴出一则伴有中国运动员参赛画面的视频称：“最近我的国家也在举办奥运会，我看到中国健儿在很多项目里获得很好的成绩，中国选手的精神也激励了我，我一定不言放弃，亲自来中国捐赠照片，亲眼看看中国的大好河山。” 从2024年11月开始，中国媒体似乎不约而同集体发现了马库斯，掀起一阵“马库斯热”。中央电视台、新京报、澎湃新闻、南方都市报、南方报业集团的N视频、四川的《川观新闻》、湖北的《极目新闻》、山东的《闪电新闻》……前后共有上百家媒体纷纷采访和转载马库斯的“义举”。马库斯的脚步也走遍中国各大爱国教育基地：从四川成都的川军抗日阵亡将士纪念碑，到上海的淞沪会战纪念馆和四行仓库，再到北京天安门广场。 2025年2月底，微信自媒体“真真观”发布长文表示，马库斯是个不折不扣的骗子。他的600多张“家族照片”，其中多张都可以在网络检索到，作者均有他人，而不是马库斯的外祖父。 “真真观”的作者在接受媒体采访时表示，因为自己做过多年新闻网站历史编辑，对相关史实比较熟悉，所以看了关于马库斯的报道后发现一些照片“比较眼熟”。 在微信长文里，作者贴出了多张马库斯照片的原图，有的是1930年代英国驻上海领事馆工作人员所拍，有的是上海警察局英国工作人员请中国摄影师所拍，有的是美联社记者所拍，有的是上海法租界部队所拍，有的是瑞典传教士所拍。这些照片都可以在互联网公开检索到具体的时间地点作者等信息，有一些保存在英国布里斯托大学，有一些保存在上海社科院图书馆，还有一些曾被公开拍卖，但是显然都和马库斯外公无关。 文章还对马库斯“两个舅舅被日军毒死”，“日本侵略者在大街上赤身裸体骑马便于奸淫百姓”等说法，以及马库斯自己妈妈和外祖父母的年龄等细节提出质疑。 文章最后写道：“今年是反法西斯战争胜利80周年，法国小伙及其同伴打着‘反法西斯’、‘抗日’的幌子，拿着几百张网络下载的照片来骗流量、骗关注度，还当众口沫横飞信口造谣，当东大国民全是傻子。但包括央视、央广、南都、在内的上百家官媒，却对这种谣言全盘接受，兴高采烈地对一个外国骗子的拙劣表演表示欢迎和祝贺。” 作者质问道：“这么多记者编辑，在发稿发视频前，就没有人懂得用搜索引擎验证一下‘我外公拍摄’的照片真伪吗？你们只懂复制粘贴和剪接视频吗？这么多电视台、报社、新媒体，居然被一个法国骗子耍得团团转，这才是真正的耻辱。” 爱中国+骂日本=外国网红(骗子)最新流量密码？ “我觉得背后一定是有MCN(注：Multi-Channel Network的简称，指帮助内容创作者在视频平台发布内容的经纪公司)在帮他运作，”位于北京的媒体从业者张昊(应本人要求不使用真名)告诉美国之音。 “他首先是要增加媒体曝光。媒体曝光之后，提升他的知名度。然后可能想要做直播呀，做视频号呀，带货呀，之后有各种各样的变现方式。他能在同一时间调动这么多的官方媒体资源来推他，多半还是背后有人运作的。” 张昊分析说：“这么多媒体报道，有可能是MCN公司给钱了，或者靠关系，总之是有运营的痕迹在里面。MCN的抄袭非常严重。社交媒体上短视频内容的趋同性是非常显著的，尤其抖音，特别明显。一旦某种形式的视频火了之后，很快就会被其他MCN抄袭，出现大量的仿品。那个美国人的故事就被搬过来，成了一个可复制生成的模式。”