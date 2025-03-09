通缩压力持续 中国2月CPI同比降0.7%

中国2月份的消费者价格指数(CPI)同比下降0.7%，低于预期，并创下13个月来的最大跌幅。而生产者价格指数(PPI)通缩仍在持续，原因是季节性需求减弱，加上家庭在担忧就业和收入的背景下仍对支出持谨慎态度。 CPI是衡量通货膨胀的关键指标。根据中国国家统计局(NBS)星期日(3月9日)公布的数据，2月份CPI较上年同期下降0.7%，逆转了1月份0.5%的涨幅。 这是该指数自2024年1月以来首次出现下降，且跌幅大于路透社调查中经济学家估计的0.5%，也比彭博(Bloomberg)调查预测0.4%的下滑幅度更大。 剔除波动较大的食品和燃料价格后，中国2月份的核心CPI下降0.1%，是2021年1月以来的首次下降。 食品价格在2月份下降了3.3%，而1月份则上涨0.4%。报道指出，1月份食品价格和旅游相关服务价格上涨，是由于今年中国最大的年度节日农历新年的时间在1月底，去年则在2月。 中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟星期日在一份解读报告中表示，去年2月CPI受到春节因素影响，食品和服务价格上涨较多，抬高了对比基数，使今年数据回落。她表示，经过测算，“如果排除农历新年不同月份的影响，2月份CPI同比上涨0.1%”。 环比而言，2月CPI下降0.2%，相比1月份的0.7%涨幅有所回落，也低于市场预测的0.1%降幅。 通缩压力持续、北京誓言提振消费 北京上周誓言加大力度提振消费，以应对与美国不断升级的贸易战。但分析人士预计，世界第二大经济体的通缩压力将持续下去。 中国政府将2025年经济增长目标设定在5%左右，与去年持平，同时将年度通胀目标从去年的约3%下调至约2%。 保银资产管理有限公司(Pinpoint Asset Management)首席经济学家张智威(Zhiwei Zhang)说：“中国经济仍面临通缩压力。尽管科技领域的发展改善了市场情绪，但国内需求仍然疲弱。” 张智威表示，由于出口面临贸易战风险，财政政策需要更加积极主动，且中国的房地产行业持续低迷。“正如政府工作报告所示，货币政策也需要进一步放松，包括降息和降低存款准备金率。” 中国国务院总理李强上星期在政府工作报告时表示，2025年实施“适度宽松”的货币政策，以发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，适时降准降息，保持流动性充裕。 为了重振低迷的家庭需求，中国今年已将电动汽车和家电等商品的消费补贴计划规模翻倍，安排超长期特别国债3000亿元人民币(约414.2亿美元)，作为消费品“以旧换新”的支持资金。 中国商务部长王文涛3月6日在中国全国人大会议期间表示，商品消费主要问题是“消费能力和消费意愿偏弱”。 在中国上星期公开的政府工作报告中，“消费”一词被提及31次，高于去年的21次，也超过了对“科技”的提及次数。 除了补贴消费，路透社报道提及，中国的社会保障体系需要更深层次的措施改善，但解决这方面问题仍需时日，使得消费者和企业在经济复甦乏力的情况下对支出的态度保持谨慎。