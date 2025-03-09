习近平的“5年5万人”美国青少年来华交流项目成为大外宣工具？

“我们去的每个城市，都有一些创新博物馆，你走进这个博物馆，它们一尘不染，而且我们是那个博物馆里除了导游之外仅有的活人。那个时候感觉到这有点是人为制造的和控制的，因为我们没有体验到任何文化上的东西。我们得到的正是政府试图向我们展示的东西，”美国杜克大学学生凯博(Kyle Abrahm)最近向美国之音讲述他去年夏天参加中国组织的一个交流营的情况时说。 去年8月3日，杜克大学的60多名学生与几名来自哥伦比亚大学和密歇根大学的学生一道抵达位于中国江苏苏州的昆山杜克大学，参加为期7天的由江苏省人民政府外事办公室和昆山杜克大学联合主办的“美国高校大学生江苏交流营”。在那里，他们游览了江苏多个城市的不同景点。这些美国学生在活动期间的费用全免，而且每个学生还从学校那里得到2千美元以支付往返美国的机票。 这个交流活动是中国国家主席习近平2023年11月在美国参加亚太经合组织峰会期间提出的“5年5万人”倡议的一部分。他11月15日在旧金山美国友好团体联合欢迎宴会上发表的演讲中宣布，“为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”。 只不过，参加这个交流营的美国杜克大学的学生在启程去中国前没并听说过“5年5万人”的倡议，也不知道自己参与的这次交流是这个倡议的一部分。 参加交流项目的美国学生不知道“5年5万人”的倡议 参加交流营的许多学生是第一次去中国。杜克大学的凯博说，在启程前，除了希望吃到正宗的中餐外，“我只是预料看到人们开放、兴奋、充满活力。” 但接到行程单和其他旅行信息后，他意识到，“很明显，这将更多地侧重于宣传，而不是我们的发展”。 由于天气炎热，学生们白天大多参加室内活动，包括参观科技园、博物馆等。 凯博说，在这次的交流营中，除了看到被粉饰的景象之外，中方的讲解员总是拿中国与美国进行比较，以突出中国。 他说：“讲解员总是围绕着中国的优势、中国的韧性、中国的创新（的话题）：看看我们在做什么，并把所有这些数据与美国进行比较。所有这些就像是说：这是我们在如何击败美国；这就是我们如何正在击败美国。现在，我们的数据不如美国好，但20年后，我们预计会减少(碳)排放，有更多的太阳能电池板。这感觉就像美国和中国之间的竞争。” 参加这次活动营的另一名杜克大学生马修·罗德里格斯(Matthew Rodriguez)告诉美国之音，活动期间唯一一次在昆山戏曲百戏博物馆进行的讨论上，有一个学生举手提问，谈到了在中国被取缔的法轮功的神韵艺术团在世界各地举行的弘扬和复兴中国共产党执政之前的传统中华文化的《神韵》艺术演出，结果主办方避开了这个敏感话题。 他说：“当(活动营的)翻译正在翻译这个问题时，弗兰克(导游)立刻站起来，然后他们开始用中文大声争吵。馆长站出来说话，然后翻译把它翻译成英文：‘很多中国戏曲都在全世界表演，包括法国。’所有人的反应都是，‘这不是问的那个问题。’我认为，显然他们这么回答是因为《神韵》是非常反共产党的。” 中国媒体围堵 美国学生无处可逃 昆山杜克大学在美国学生们抵达中国的前一天告诉他们会有媒体拍摄，但许多学生表示，他们没有想到的是，一下飞机，他们就受到了从央视到江苏地方媒体的“围攻”和“突袭”。他们说，这样不停的被媒体围追堵截让他们想逃。 更让他们没想到的是，中国媒体想方设法让美国学生说夸赞中国的话。 凯博说：“我们刚到江苏差不多18小时，也许是24小时，(他们问的)问题就是你最喜欢江苏的什么？你会永远搬到这里吗？” 罗德里格斯说，有的记者甚至不厌其烦的教他的朋友说他们想要的话，让学生在镜头前重复。