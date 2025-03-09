英菲承诺维护基于规则的国际秩序，马尼拉为降低菲中海上对抗尝试新办法

英国外交大臣戴维·拉米（David Lammy）星期六（3月8日）表示，英国和菲律宾承诺维护基于规则的国际秩序。 拉米是在对菲律宾进行正式访问时作上述表示的。他还指出，英国和菲律宾在支持乌克兰和推进一个自由开放的印太地区方面也坚定站在一起。 “今天，在全球许多动荡之中，我们为我们的关系制定一条新的航程，而且我们必须与像菲律宾这样理念相同的伙伴加强关系，”拉米在马尼拉与菲律宾外长恩里克·马纳罗（Enrique Manalo）举行的一场联合记者会上表示。 拉米和马纳罗签署了一项英菲联合框架协议，以全面提升两国的合作关系，其中包括国防、地区安全和气候行动等领域。两国志在深化合作，共同应对挑战和机遇。拉米和马纳罗还强调英菲两国对扩大经济关系和推动印太地区稳定的承诺。 “我们是对国际法有承诺的国家，我们是对基于规则的秩序有承诺的国家，我们是严肃对待联合国宪章中我们义务的国家，”路透社援引拉米的话说。 马纳罗在记者会上感谢英国“对一个自由、和平和繁荣印太地区的坚定支持”。他表示，菲律宾和英国同意继续参与联合军事演习和交流。 “我们欢迎联合王国在印太、包括与菲律宾进行更密切交往的印太战略，”路透社援引马纳罗的话说。 另据菲律宾通讯社（PNA）报道，菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）星期六会晤了拉米，并特别提及目前生活在英国的菲律宾人迅速增多这一事实。 “这非常清楚表明我们的关系在许多许多领域有多么密切。所以我肯定你的访问将成为我们关系强化的象征，”菲通社援引马科斯的话说。 目前大约有20万菲律宾人居住在英国，从事信息技术（IT）、航空、旅馆与服务以及医疗照顾等职业。 菲律宾驻美国大使何塞·罗穆尔德斯（Jose Romualdez）星期一在马尼拉举行的一场记者会上表示，他对唐纳德·特朗普（Donald Trump）美国新政府继续出动部队在南中国海争议海域进行巡逻以及按照已经达成的协议扩大在菲律宾的军事存在抱持信心。 他指出，美国之所以会这么做是因为担心和关切中国在南中国海越来越强势的行为。 南中国海是全球海上运输的一条关键水道，每年通过南中国海运输的国际贸易价值高达三万亿美元。中国政府声称根据其历史权利，拥有几乎整个南中国海的主权，尽管海牙国际仲裁法院在2016年的一项判决中已经否定了北京的主权主张。 主张拥有南中国海全部或部分主权的国家和地区除了中菲两国外，还包括越南、马来西亚、文莱和台湾。目前南中国海局势大体上平静，但是中国与菲律宾在南中国海争议海域的对峙和对抗却有愈演愈烈之势。