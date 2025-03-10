菲律宾前总统杜特尔特突访香港引议论 称已做好被ICC逮捕准备

菲律宾前总统罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)近日突然访问香港，舆论猜测他试图逃避国际刑事法院(ICC)的逮捕令。杜特尔特则在香港表示，他已做好可能被逮捕的准备。菲律宾总统府星期一(3月10日)表示，尚未收到官方通知，若接获将配合执法。 杜特尔特和他的女儿、现任菲律宾副总统萨拉·杜特尔特(Sara Duterte)星期日(3月9日)现身香港修顿场馆，担任其政党参议员候选人竞选集会的主讲人，为即将在5月登场的菲律宾期中选举造势。数千名菲律宾侨民欢呼并挥舞旗帜，聆听杜特尔特的演讲。 美联社报道，在他充满咒骂的演说中，杜特尔特提到了关于国际刑事法院(ICC)可能对他发出逮捕令的新闻报道，并重申他已经做好了入狱的准备。 国际刑事法院(ICC)一直在调查这位前总统打击非法毒品行动时发生的大量杀戮事件，这些行动导致数千名嫌疑人死亡，可能构成反人类罪。杜特尔特否认曾授权法外处决，但他在2016年至2022年任内，曾公开且多次威胁要杀死毒贩嫌疑人。 “我犯了什么罪？”杜特尔特在香港演讲时问道。“我在任内尽了一切努力，只为了让菲律宾人能有一点和平与安宁。” “如果这是我的人生命运，无妨，我会接受。如果我被逮捕和监禁，我也无能为力，”这位民粹主义前总统说。他现年79岁，健康状况不佳。 杜特尔特还开玩笑地告诉群众，应该小额捐款为他打造纪念雕像，而且雕像应该呈现持枪样貌。 菲律宾现任总统费迪南德·小马科斯(Ferdinand Marcos Jr)的办公室星期一表示，尚未收到国际刑警组织(INTERPOL)的官方信息，但表示杜特尔特可能会被移交。 总统通讯部长杰伊·鲁伊斯(Jay Ruiz)表示，小马科斯总统的政府已经准备好应对关于逮捕令的任何情况。 “我们已经听说ICC以反人类罪针对前总统签发逮捕令，”鲁伊斯在一份声明中说。“政府已经为任何可能发生的情况做好了准备。” 通讯部副部长克莱尔·卡斯特罗(Claire Castro)对媒体表示，如果INTERPOL提出请求、需要执行逮捕令，菲律宾执法机关将依法配合执行。 在杜特尔特的家乡菲律宾南部城市达沃(Davao)，当局已部署额外警力来加强机场安全。 美联社援引一名菲律宾高级官员表示，这位前总统原定于星期二(3月11日)搭机返回马尼拉。另一名菲律宾高级官员表示，杜特尔特可以选择延长在香港的逗留时间。两人都要求匿名，因为他们未获授权公开讨论这一敏感议题。 国际刑事法院成立于2002年，作为种族灭绝、战争罪、反人类罪和侵略罪等严重国际罪行的终审法院，总部设在海牙。当一个国家不能或不愿起诉其境内罪行时，ICC才会介入。