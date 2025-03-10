加拿大下任总理卡尼将面对与美关税战及联邦选举

星期天，前加拿大央行行长马克·卡尼(Mark Carney)以压倒性多数赢得执政的自由党党魁之位，将接替特鲁多(Justin Trudeau)成为下一任加拿大总理。他将面临应对加拿大与美国一触即发的贸易战和预期中的联邦选举等重大议题。 美联社周一（3月10日）报道说，加拿大这位59岁的新任总理曾帮助处理过两个“七国集团”经济体的危机，目前最紧要的则是应对美国总统特朗普（Donald Trump）威胁的关税以及被广泛预计的在未来数天或数周内触发的一次联邦选举。 特鲁多今年1月因民意低下突然宣布将辞职，迫使自由党紧急展开党魁选举以寻找接班人。作为一名政治新手，卡尼认为自己有能力重振自由党，并主导与美国的贸易谈判。为回应美国加征关税，特鲁多已决定对价值300亿加元的美国进口商品征收25%的报复性关税。 “我们没有要求这场争战。但当别人准备决斗时，加拿大人总是准备好了，”卡尼说。“美国人，他们应该明白，在贸易中，就像在曲棍球中一样，加拿大会赢。” 卡尼表示，加拿大将维持其最初的报复性关税，直到“美国人向我们表示尊重”。 美联社表示，卡尼在担任加拿大央行行长期间帮助加拿大度过几次危机，包括加拿大比许多其他国家更快地恢复过来的2008年金融危机，并于2013年成为自1694年英格兰银行成立以来第一位管理英格兰银行的非英国公民。他的任命在英国赢得了两党的赞誉。他帮助管理了英国脱欧对英国的最严重影响。 加拿大的反对党保守党希望让特鲁多成为选举中决定性的议题。随着食品和住房价格上涨以及移民激增，特鲁多的支持率下降。 不过，美国总统特朗普威胁的贸易战和他让加拿大成为美国第51个州的言论激怒了加拿大人，他们在国家冰球联盟（NHL）和美国职业篮球协会(NBA)的比赛中对美国国歌发出嘘声。一些人取消了到边界以南的旅行，许多人在可能的情况下避免购买美国商品。 加拿大民族主义情绪的兴起增加了自由党在未来几天或几周内举行的议会选举的机会，自由党在民意调查中的表现一直在改善。 “美国人想要我们的资源、我们的水、我们的土地、我们的国家。想想吧。如果他们成功了，他们将摧毁我们的生活方式，“卡尼说。“在美国，医疗保健是一门大生意。在加拿大，这是一项权利。” 卡尼说，美国是“一个大熔炉。加拿大是马赛克。” “美国不是加拿大。加拿大永远不会以任何方式、形式成为美国的一部分。” 在经历了几十年的双边稳定之后，现在关于加拿大下一任领导人的投票预计将集中在谁最有能力与美国打交道。 卡尼是一位受过良好教育的经济学家，拥有华尔街的经验，长期以来一直对进入政界并成为总理感兴趣，但他缺乏政治经验。 特鲁多此前曾提议让他担任财政部长。卡尼曾表示，前保守党首相斯蒂芬·哈珀（Stephen Harper）也提出过让他担任财政部长。 卡尼是高盛（Goldman