為拍照打卡 把身體整個探出火車外下場慘! 中國女遊客斯里蘭卡撞隧道命危

許多到斯里蘭卡旅遊的乘客，愛把身體整個探出火車外拍美照，但也常常危及到自己生命。 圖 : 翻攝自微博 據斯里蘭卡當地媒體報導，當地時間 9 日，一名中國女遊客乘坐從內陸鐵路線納努奧亞開往巴杜拉的火車，在伊達爾加辛納隧道附近從行駛的火車上摔下受重傷。 據瞭解，受傷的中國女遊客今年 35 歲，在火車運行期間將身體探出車外，其頭部突然撞上伊達爾加辛納第 19 號鐵路隧道。 事發後，她被立即送往附近醫院急救，之後兩度轉院。醫院消息稱，她的頭部和腿部受傷嚴重，情況仍然危急。 前斯里蘭卡導遊和司機協會秘書克里什（Krish）說，他也注意到了這則新聞。許多遊客來斯里蘭卡旅行時，都很喜歡將身體探出正在運行的火車，甚至直接將整個身體掛在正在運行的火車之外，拍照打卡。 「這幾乎已經成了遊客們來斯里蘭卡必『打卡』的一項活動，我看到社交媒體上很多遊客都發佈過自己這樣做的照片或者視頻，此舉也吸引了更多遊客效仿。」 作為一名導遊，克里什稱，不僅僅是中國遊客這樣拍照打卡，幾乎所有的遊客都喜歡這樣，「基本上以歐美遊客為主，我也不知道最先是由哪國遊客興起的，但是我看到幾乎所有遊客都會這樣做。在過去幾年裏，許多人因此受傷甚至喪生。這種做法真的非常危險。」 克里什表示，事實上，斯里蘭卡當地是有專門提供給遊客的慢速列車，可以滿足遊客們想要拍照打卡的需求，只是很多遊客根本不知道。「在班達拉韋拉和德莫迪拉之間有一趟專為遊客準備的特別列車，被稱為『卡利普索列車（calypso train）』，它不會開得很快，會在火車站之間所有風景漂亮的地方停留，以留給遊客們充足的拍照打卡時間。所以其實是有更安全的方式來拍照打卡的，只是大多數遊客不知道。」