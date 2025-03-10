美國大學生訪問中國提及神韻 現場爆發爭吵 【新唐人北京時間2025年03月10日訊】中共黨魁習近平2023年11月訪美時在舊金山宣布，將邀請5萬名美國青少年來華「交流學習」。日前，兩名去年參加訪華團的美國大學生對外媒表示，訪問期間的整個行程受當局人為製造和控制，當有美國學生提及法輪功創辦的神韻藝術團時，中方人員與翻譯當場爆發爭吵。 這兩名學生稱這種活動是中共的大外宣。 美國大學生訪問中國提及神韻 現場爆發爭吵 美國之音3月9日報導，美國杜克大學的兩名學生講述他們去年夏天參加中共組織的一個交流營的情況， 凱博（Kyle Abrahm）說，在這次的交流營中，除了看到被粉飾的景象之外，中方的講解員總是拿中國與美國進行比較，以突出中國。 「我們去的每個城市，都有一些創新博物館，你走進這個博物館，它們一塵不染，而且我們是那個博物館裡除了導遊之外僅有的活人。那個時候感覺到這有點是人為製造的和控制的，因為我們沒有體驗到任何文化上的東西。我們得到的正是政府試圖向我們展示的東西。」 他說：「講解員總是圍繞著中國的優勢、中國的韌性、中國的創新（的話題）：看看我們在做什麼，並把所有這些數據與美國進行比較。所有這些就像是說：這是我們在如何擊敗美國；這就是我們如何正在擊敗美國。現在，我們的數據不如美國好，但20年後，我們預計會減少(碳)排放，有更多的太陽能電池板。這感覺就像美國和中國之間的競爭。」 另一名杜克大學生馬修・羅德里格斯（Matthew Rodriguez）提到，活動期間唯一一次在崑山戲曲百戲博物館進行的討論上，有一個學生舉手提問，談到了在中國被中共鎮壓的法輪功的神韻藝術團，在世界各地舉行的弘揚和復興中國共產黨執政之前的傳統中華文化的神韻藝術演出。 結果主辦方避開了這個敏感話題，隨後現場爆發了爭吵。 馬修・羅德里格斯說：「當（活動營的）翻譯正在翻譯這個問題時，弗蘭克（導遊）立刻站起來，然後他們開始用中文大聲爭吵。館長站出來說話，然後翻譯把它翻譯成英文：『很多中國戲曲都在全世界表演，包括法國。』所有人的反應都是，『這不是問的那個問題。』我認為，顯然他們這麼回答是因為神韻是非常反共產黨的。」 神韻是一家總部設在紐約的表演藝術團體，旨在展示共產主義之前的中國傳統文化。該公司由法輪功修煉者創建。法輪功也稱為法輪大法，是一種修煉方法，包括打坐煉功和教導人以「真、善、忍」為原則進行修煉。中共認為神韻和法輪功是一種威脅，因為一直以來，他們都在揭露中共政權侵犯人權的種種惡行。 近距感受中共大外宣的可怕 據悉，去年8月3日，杜克大學的六十多名學生與幾名來自哥倫比亞大學和密歇根大學的學生一起抵達位於中國江蘇蘇州的崑山杜克大學，參加為期7天的由江蘇省政府外事辦公室和崑山杜克大學聯合主辦的「美國高校大學生江蘇交流營」。 這個交流活動是中共黨魁習近平2023年11月在美國參加亞太經合組織峰會期間提出的「5年5萬人」倡議的一部分。他11月15日在舊金山一個歡迎宴會上中宣布，「中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習」。 但據接受美媒採訪的學生表示，去年參加交流營的美國杜克大學的學生在啟程去中國前沒並聽說過「5年5萬人」的倡議，也不知道自己參與的這次交流是這個倡議的一部分。參加交流營的許多學生是第一次去中國。