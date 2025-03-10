斯波坎觀眾醉心神韻：寓教於樂內涵深刻

【新唐人北京時間2025年03月11日訊】觀賞了美國神韻北美藝術團週日（3月9日）在華盛頓州斯波坎第一州際藝術中心（First Interstate Center for the Arts）的第二場演出後，觀眾沉醉於神韻的精湛製作，並讚賞神韻以寓教於樂的方式弘揚傳統文化價值觀。 水療館業主Jenny Eggers：「噢，我太喜愛了。舞蹈令人歎服，整場演出編排得極為精緻。編舞十分驚豔。」 行為專家顧問Zandra Zupan：「交響樂團、指揮和舞蹈演員之間的精準配合，要確保每個細節都完美同步，這需要付出許多努力，我由衷地感佩。當我知道神韻的服裝是手工製作時，我完全被震撼了。我們在想，這些細節中需要付出多少時間，這場演出投入了多少心血。真是太了不起了！」 Jenny Eggers：「動態（天幕）效果以及舞蹈演員們的各種技藝，舞動的方式極為流暢且自然，讓人讚歎不已，我數度感動落淚。」 Zandra Zupan：「（動態背景天幕）非常有趣！我帶了年幼的女兒一同觀賞，（動態的天幕）足以讓她全程興致滿滿，同時更深入地展現了故事的內容。真是一個很棒的巧思。」 Zandra Zupan：「我不斷向女兒解釋。這讓我意識到學習歷史很重要，不僅是我們自己的文化，還有其他文化。因此，我覺得神韻對孩子們學習非常有益。」 祖潘（Zandra Zupan）讚賞神韻以寓教於樂的方式，弘揚傳統文化價值觀。 Zandra Zupan：「一些傳統習俗和古老的文化非常重要，應該繼續傳承下去。了解我們的歷史很重要，我非常欣賞神韻藝術家致力於揭示過去真相、當前現狀，以及未來可能發展。」