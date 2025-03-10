德國13座機場罷工 影響逾50萬旅客 【新唐人北京時間2025年03月11日訊】週一,「德國服務業工會」在13個機場，發起大規模罷工，持續24小時，所有航班都將延誤，大量航班取消。 週一，德國法蘭克福、慕尼黑、科隆、漢諾威、不來梅、和漢堡機場等13個機場，員工大規模罷工，超過50萬旅客被迫中斷旅行。 法蘭克福機場罷工工人在機場揮舞橫幅，高喊口號：「8%！ 8%！我們想要更多錢！」 機場大廳空空蕩蕩。服務人員、地勤人員和航空安全人員，都加入了24小時罷工。 「德國服務業工會」要求加薪8%、增加獎金和額外三天假期，未獲當局同意後，號召週一罷工。 這次24小時罷工已導致數千個航班取消。 德國最繁忙的法蘭克福機場，週一原計劃起飛和降落1,116架班機，其中1,054個被取消。 法蘭克福機場表示，週一將沒有航班起飛，週二的航班也可能延誤或取消。 因罷工滯留在機場的旅客感到十分無奈。 旅客弗蘭克·塞耶：「罷工！我的老天，誰都想要更多的錢，我明白，但無辜的人卻倒霉了。」 最無辜的應該是週日前往漢堡機場搭機的旅客。 在工會的呼籲下，漢堡機場工人沒有事先通知，週日提前一天罷工，讓機場和乘客都措手不及。 旅客Alex Pflicht：「我們本應去加納利群島，在那裡好好玩兒兩週。今天我們本來要去大加納利島，然後從那裡出發。但現在我們不知道是否能繼續遊輪旅行。」 工會稱，罷工是必要的，這樣才能真正感受到罷工的影響。 下一輪勞資談判定於週五，在首都柏林附近的波茨坦舉行。 新唐人電視台記者李梅、宇微綜合報導