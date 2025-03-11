VOA独家 实地追踪：习近平的“熊猫外交”为何折戟芬兰?

2018年1月18日， “金宝宝”和“华豹”这两只大熊猫，作为中国的外交礼物，来到芬兰首都赫尔辛基以北300多公里处的阿赫泰里市(Ähtäri)动物园，开始它们在这个北欧国家的新生活。但是在2024年底，这一对经中国领导人习近平之手租借给芬兰的大熊猫被提前8年送回中国，给中国与芬兰的“熊猫外交”画上句号。不仅如此，两只大熊猫还给收养它们的动物园和阿赫泰里市带来了严重的财务危机，市政府还因为涉及大熊猫项目的违规贷款而遭到警方调查。美国之音驻芬兰特约记者最近实地探访了两只大熊猫曾经生活过的动物园，以探究中国的“熊猫外交”在芬兰和其他国家遭遇挫折的原因。 习近平的外交礼物 2017年4月，中国领导人习近平访问芬兰，与时任芬兰总统尼尼斯托签署协议，租借两只大熊猫给芬兰， 作为其独立100周年的礼物。不过这次会晤当时受到一些人权人士的批评。他们认为这次会谈过于关注大熊猫，而忽略了中国的人权状况等重要问题。尼尼斯托后来辩解说，此次会晤讨论的更多的是人权问题，而不是熊猫问题。 2018年1月18日，雄性的“华豹”和雌性的“金宝宝”抵达芬兰，租借期为15年，每年租借费为一百万美元。 这两只明星熊猫的到来在当时可谓是受到万众瞩目。在它们到来之前，芬兰熊猫迷已经给它们取好了芬兰名字，Lumi (雪儿)和Pyry(大雪)。一家新闻机构举行的命名活动共收到了4000多对提议。 为何选中偏远小城阿赫泰里? 其实，中国与芬兰之间的大熊猫项目接洽与会谈从2014年就开始了。当时考虑接收的是芬兰三家最著名的动物园：赫尔辛基市的高乐盖阿萨利动物园(Korkeasaari)，北部省份拉普兰的拉努阿动物园(Ranua) ，以及芬兰中部的阿赫泰里动物园。 阿赫泰里动物园公司的董事长里斯托·西沃宁(Risto Sivonen)告诉美国之音，当时芬兰农林部向这三家动物园征询意见时，阿赫泰里和拉努阿两家动物园都表示非常想要大熊猫，并做了计划书递交给政府。农林部最后选中了阿赫泰里动物园。 该动物园的总经理阿尔雅·瓦利阿郝(Arja Väliaho)告诉美国之音，处于芬兰中部的阿赫泰里与中国大熊猫生存栖息地的气候条件比较类似，这里是芬兰面积最大的动物园，拥有66万平米的森林场地，收养着60多种北欧动物另外，因此被选中。 拉努阿动物园位于芬兰北部，在北极圈附近，气候严寒。这里有50余种北极地带的动物，包括几只北极熊，但对于大熊猫来说，过于寒冷。 高乐盖阿萨利动物园是芬兰拥有动物最多的动物园，而且位于首都人口密集区，但它处在一个小岛上，本身只有22万平米，对于它所拥有的1500多只动物来说，场地显得拥挤。 该动物园总经理桑娜·赫尔斯特罗姆(Sanna Hellström)告诉美国之音，2014年讨论这三家动物园接纳大熊猫的时候，高乐盖阿萨利决定不接纳。 她说：“因为大熊猫是一个很大的投资，我们当时还有别的计划。”