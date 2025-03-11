卢比奥: 美国国际开发署已裁撤，82%援助计划被删

美国国务卿马尔科·卢比奥（Marco Rubio）星期一（3月10日）表示，特朗普政府裁撤已有60年历史的美国国际开发署的工作已经结束，该机构82%的对外援助计划被删除，剩余大约18%的开发和援助计划将转移到美国国务院的管辖之下。 卢比奥在社媒X平台上发文作上述表示，这也是美国对外发展援助发生历史性变革之际，他对此发表的相对较少的公开评论之一。裁撤美国国际开发署的工作由美国国务院特朗普政治任命的官员和埃隆·马斯克（Elon Musk）的政府效率部（DODE）团队共同操刀。 卢比奥在贴文中感谢政府效率部和“我们长时间工作的勤劳员工所取得的对（外援）进行的早该完成的历史性改革”。 特朗普（Donald Trump）总统今年1月20日宣誓就职后立即签署一份行政命令，冻结所有对外援助，并对美国在海外高达几百亿美元的发展援助进行评估。特朗普认为，美国绝大多数对外援助都是在浪费钱，而且旨在推动自由派的政治议题。 卢比奥在星期一的社媒贴文中指出，审议和评估美国对外发展援助的工作现在“已经正式结束”，美国国际开发署总共6200项援助计划，已有大约5200项被删除。 “（那些计划）耗资几百亿美元却并未服务（有时还伤害）美国的核心国家利益，”路透社援引卢比奥的话说。 “经过与国会磋商，我们打算将我们保留的剩余18%的计划转移到国务院进行更有效率的管理，”卢比奥说。路透社援引国会民主党议员以及一些其他人的话说，删除国会已经拨款支持的计划属于违法，他们认为，如果真要这么做，也需要得到国会的批准。 美国国务院本月稍早在面对它目前陷入的多起诉讼之一的案子时曾表示，美国国际开发署90%以上的计划都将被删除。路透社指出，卢比奥并未解释为什么他最终提供的删减计划数字略少于之前的预期，也未提供美国国务院如何管理剩余计划的细节。 美国过去几十年来一直认为，对海外提供人道和发展援助可以稳定地区政局和经济，加强联盟关系并营造善意，从而增进美国的国家安全利益。但是特朗普不相信这一切，他的行政命令一下达，存在60多年的美国国家开发署便立即熄灯打烊。 特朗普发布行政命令后的最初几个星期内，作为他政治任命之一的过渡团队成员皮特·马罗科（Pete Marocco）与马斯克通过强迫休假和解职让美国国际开发署全球各地的员工停止工作，立即停止付款并结束和废除了成千上万的援助和发展合同。 美国国际开发署的员工和承包商不得不停止进行手头所有的工作，而这些工作涵盖的范围从流行病控制到饥荒预防到就业和民主培训。救援组织和国际开发署的合作伙伴解雇好几万美国以及世界各地的雇员。 有些为此提起诉讼的与国际开发署保持合作关系的非盈利组织和商家抱怨说，终止合同的制式信函甚至终止了卢比奥说过他要保留的计划，此举违反了合同的条款，并让救援组织和商家损失了几十亿美元。 路透社指出，美国国际开发署突然关门让许多仍在海外的雇员、承包商及其他们的家人被困当地，很多人还在等待美国政府向他们支付所欠的款项以及让他们回家的旅行费用。