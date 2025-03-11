中國女遊客斯里蘭卡探身火車外拍美照 墜車命危 【新唐人北京時間2025年03月11日訊】日前，一名中國女遊客在斯里蘭卡搭火車時，從行駛的火車上摔下受重傷。 據斯里蘭卡媒體Ada Derana報導，當地時間3月9日，一名35歲的中國女遊客乘坐從內陸鐵路線納努奧亞開往巴杜拉的火車，在伊達爾加辛納隧道附近從行駛的火車上摔下，身受重傷。 當時，她在火車運行期間將身體探出車外，其頭部突然撞上伊達爾加辛納第19 號鐵路隧道，導致其摔倒。 事發後，她被送往哈普特萊分院醫院後，又被轉移到迪亞塔拉瓦基地醫院治療，隨後又被轉移到巴杜勒教學醫院。 醫院消息人士證實，她的頭部和腿部受傷嚴重，情況仍然危急。 前斯里蘭卡導遊和司機協會祕書克里什（Krish）對紅星新聞表示，他也注意到了這則新聞。許多遊客來斯里蘭卡旅行時，都很喜歡將身體探出正在運行的火車，甚至直接將整個身體掛在正在運行的火車之外，拍照打卡。 克里什說，不僅僅是中國遊客這樣拍照打卡，幾乎所有的遊客都喜歡這樣。在過去幾年裡，許多人因此受傷甚至喪生。這種做法真的非常危險。其實，斯里蘭卡當地是有專門提供給遊客的慢速列車，可以滿足遊客們想要拍照打卡的需求，只是很多遊客根本不知道。 據悉，斯里蘭卡的火車不關車門，甚至沒有車門，設施老舊且非常擁擠，已經發生多起乘客乘坐時，將身體探出車外而不慎跌落受傷，甚至喪命的事件。 2024年12月7日，一名中國女遊客在斯里蘭卡搭火車時，為拍照打卡將身體伸出車外墜落。這驚悚一幕被朋友的相機記錄下來。 2016年10月，一名中國女子乘坐火車從斯里蘭卡西南部濱海城市高爾前往首都科倫坡的途中，「掛火車」拍照時跌落身亡。 2018年2月5日，一名中國女遊客在斯里蘭卡乘坐火車時，將頭和身體探出車外拍照，不慎跌落，頭部受重傷。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/11/a103966086.html