中国全国人大闭幕 异议人士:“刀把子”维稳历年之最

中国全国人大星期二(3月11日)闭幕，近3000位代表在半小时的议程内，表决通过七项决议草案。对此，海外民主人士说，为期一周的议事几乎未听闻任何反对声浪，除了再次彰显中国“橡皮图章”式的假民主，也是中共紧握“刀把子”维稳的结果。一位“被旅游”的中国异议人士告诉美国之音，国保等一行七人押著他一人在外地旅游了近两周，阵仗之大让饭店人员也大呼前所未见。 中共十四届全国人大星期二下午3点举行闭幕式，中国国家主席习近平等高层领导依例出席，不过，因人大委员长赵乐际因“呼吸道感染”告假，改由人大副委员长李鸿忠主持。 全体人大代表在出席2884人、缺席45人的记录下，仅花了24分钟就表决通过七项决议，包括关于政府工作报告、2024预算执行与2025年预算的相关决议、及最高人民法院的工作报告等七案，平均表决时间每案不超过四分钟。 回顾这一周来的人大议事，各项议程进行顺畅，几无反对声浪等杂音，而中国传媒也一片唱好“中国式民主”，少有针贬时政之犀利。 两会期间，维稳力道加大 对此，分析人士说，除因两会早已是沦为表演性质的“橡皮图章”外，部分原因也是中国多年来加大维稳的结果，因为早在开会前，全国各地的异议人士、访民就遭当局严守死防，并启动让他们离京的“被旅游”、监视或软禁等维稳工作。 一位因议题敏感、处于安全考量不便具名的异议人士私讯告诉美国之音，他自2月28日就被带到外地至今，“今天(人大)闭幕，明天(3月12日)才回去”，前后“被旅游”近两周。 他说，派出所教导员、维稳办两人，连同他们的家属和朋友一共七人押著他一人，“以维稳的名义来(公费)旅游”，维稳人员每天上传几张公干的照片就交差了事，“一起玩，何乐不为”，但这七人阵仗之大除历年之最外，也让“三观一致的红二代酒店老板”惊呼前所未见。 这位异议人士还说，由于经济下行，中国各种社会矛盾加剧，恶性事件频繁发生，包括农民自生自灭、年轻人躺平等等。因此，基层少有人关注两会这种年度政治大戏，因为跟他们的生活没关系。 他还感叹，两会早已沦为表演性质，而中国这种集权体制不可能有民主。 另一位也是因议题敏感、不便具名的异议人士则告诉美国之音，他今年在南京感受到的维稳情势“相对平静”，除听闻进出北京的盘查比较严格外，其他维稳力道较不明显。 不过，他也同意，两会越来越“像电影节的走秀”，仅存的功能或是仍可以一窥中国官场的运作，但总理记者会取消后尤其没有看头，也和人民的生活越来越脱节，例如，他说，中国集采药质量问题，包括“麻药不睡、泻药不泻”的恶质疗效已引发好几亿人的愤怒，但此次两会竟毫无相关讨论或解决提案。 另外，这位异议人士说，上周政府报告宣示“城乡居民基础养老金最低标准再提高20元(人民币)”尤其是一大笑话，他说，这些官员、人大代表的一餐餐费可能就吃掉20元人民币的好几倍，怎么好意思提出这样的涨幅方案。 另外，中国知名记者高瑜2月25日也在前身是推特的X社媒平台发文称，早自2月21日开始，包括她在内的“北京一批敏感人士已经被上岗，计划要‘被旅游’的，都被打了招呼”，包括维权律师莫少平的事务所也被国保进驻。 高瑜至今未再更新发文。 中国维稳开支年增7.3% 台湾陆委会副主委沈有忠星期二在台北出席一场有关中国两会影响力座谈会时，也关切中共日益紧缩的“刀把子”维稳力道。 根据该会发布的新闻稿，沈有忠表示，中共经济压力虽未缓解，但“军费与公共安全支出(维稳费)却分别有7.2%、7.3%的高增长幅度，超越GDP增长5%目标”，他说，这凸显中共持续强化国安政法系统的维稳力度，透过“枪杆子”和“刀把子”来巩固一党独大的政权，其中，军费扩张程度尤其引发邻国与全球民主国家的关注。 根据中共上周三(3月5日)公布的2025年财政预算报告，中国今年编列1.784兆元人民币(约2498亿美元）的国防支出，年增7.2%，增幅和去年相同，另外，代表维稳相关经费的公共安全支出则年增长7.3%，高达2428亿元人民币。 对于中国维稳力道节节升高，位於澳大利亞首都悉尼的民主中国阵线澳大利亚分部监事张小刚说，中共每逢两会、六四等政治敏感时间，例行对异议人士启动维稳工作，且多年不断维稳的结果，已形成一条产业链，包括公安、国保等人都是靠这个产业来维持生计。