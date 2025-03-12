泰國四面佛怎麼拜？正確流程、禁忌、還願方式和熱門廟宇一併整理

有願望想向泰國四面佛許願的各位，請收下這篇超詳細指南！從四面佛介紹、參拜流程、還願方式、禁忌等注意事項，通通幫你一一整理好。 by Benny- 2025/03/11 更新 Text／YZ、Photo／Getty Images、FB@泰國觀光局 台北辦事處、泰國國家旅遊局 到泰國旅遊，除了品嚐平價美食、享受泰式按摩、走進熱鬧夜市，還有帶著神秘色彩的廟宇也必須造訪。其中超靈驗的四面佛，更是許多人特別到泰國旅遊的原因之一，參拜流程、還願方式、禁忌與注意事項，都整理在這篇詳細參拜指南。 泰國四面佛信仰介紹 泰國四面佛是東南亞最受尊崇的神祇之一，以靈驗實現信眾各方面願望聞名，除了深受泰國當地人敬重，也吸引各國無數信徒前來參拜。 四面佛由來與簡介 泰國四面佛起源於印度教，是印度教三位一體神中的創造神「大梵天」，因此又稱為「四面梵天」、「大梵天王」，與濕婆神和毗濕奴神齊名。四面佛擁有四張面孔、八隻手，與佛教的佛像長相相似，因此被稱為「四面佛」。 四面佛傳說故事 傳說中，梵天是一位擁有無限智慧與仁愛的創造神，祂的四張面孔象徵「慈、悲、喜、捨」，能夠洞悉宇宙四方，並傾聽世間眾生的各方面祈願。四面佛手持佛珠代表「平安」；手持權杖代表「事業」；手持貝殼代表「婚姻」；手持金磚代表「財富」，信眾深信只要誠心祈求，就能夠獲得賜福與保佑，願望也會成真。 四面佛是哪四面？ 四面佛的四張面孔分別代表不同的領域，每一面都有特定的寓意與祈求方向。 正面（第一面）：四面佛的正面是雙足面向的位置，代表事業與工作，適合祈求升遷、創業成功、學業順利。 左面（第二面）：代表愛情與人際關係，祈求好姻緣、婚姻美滿、人際和諧。 後面（第三面）：代表財運與財富，祈求生意興隆、財源廣進。