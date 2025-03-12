美乌在沙特举行有关结束俄乌战争高级别会谈

美国和乌克兰高级官员星期二（3月11日）在沙特阿拉伯西部的海滨城市吉达（Jeddah），就俄乌结束历时三年的战争一事进行会谈。 会谈开始前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期一也访问了吉达，并与沙特王储兼首相穆罕穆德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）举行了会谈。 美乌官员会谈几个小时前，俄罗斯声称击落了300多架乌克兰无人机，而这也是俄乌战争爆发以来，乌克兰向俄罗斯发动的单日最大规模无人机袭击行动。 路透社援引泽连斯基星期一在社媒X平台上的贴文说，他希望吉达会谈能够重振乌克兰与美国的“务实”合作。 “我们希望务实的结果，”泽连斯基说。“乌克兰在会谈中的立场将完全是建设性的。” 美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）多次表示要推动俄乌战争立即结束。他就职后曾与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）通电话，上星期则下令暂停对乌克兰的军援，以迫使泽连斯基坐上谈判桌。 美乌官员的会谈在吉达一家豪华酒店举行，而且记者在会谈开始时曾被允许进入会场见证双方的互动。美国国务卿马尔科·卢比奥（Marco Rubio）对着摄像机镜头微笑。在被问到对会谈有何期待时，他伸出大拇指，并回应说“挺好。” 但是坐在桌子另一侧的乌克兰外长和国防部长却面无表情。 乌克兰总统办公室主任安德烈·叶尔马克（Andriy Yermak）则向记者表示，最重要的事情就是“如何在乌克兰取得公正和持久的和平”。他强调，安全保障对防止俄罗斯未来再次入侵乌克兰很重要。 自从泽连斯基2月28日在白宫椭圆形办公室与特朗普和美国副总统J.D.万斯（JD Vance）发生争吵之后，这是美乌高级官员首次举行面对面的会晤。 会场上摆放着美国、乌克兰和沙特的国旗，因此沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汗·阿勒沙特（Faisal bin