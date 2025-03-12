藝廊總監：神韻以藝術展現對世人的祝福

【新唐人北京時間2025年03月13日訊】3月11日晚，神韻新紀元藝術團在美國薩凡納市民中心約翰尼·默瑟劇院進行首演，大幕拉開，現場掌聲連連，謝幕時觀眾熱烈喝采。全球頂級酒店藝廊總監Rob Ray讚歎演出能量十足，其展現的共產主義之前的中國令人景仰。 全球頂級酒店藝廊總監Rob Ray：「演出正面能量十足，舞蹈與編排都極其精湛。現場的每一位觀眾都很興奮，全場一直氣氛熱烈。」 未婚妻Shambre Levangie：「服飾精美，聲樂以及所有樂器都格外出色，這一切帶來美好的體驗。」 牧師Johnathan Brown：「如果以10分為滿分的話，演出在每個方面都是10分，非常棒！」 Rob Ray：「對我來說收穫最大的是節目內容的深度和感覺，這也許是很多美國人體會不出來的，尤其是關於中華傳統文化方面。」 羅布‧瑞（Rob Ray）是一家全球頂級酒店的藝廊總監，他稱讚演出蘊含豐厚的中華傳統文化，尤為欣賞演出呈現共產主義之前的中國。 Rob Ray：「中華傳統文化實在精深，非常豐富多彩，非常不同於美國媒體上所看到的，現在共產思想盛行，但是絕大部分中國歷史絕對是共產主義之前的，我讚賞演出呈現了（共產主義之前的）故事。」 Johnathan Brown：「從演出所呈現的故事中，你看到的絕對不是共產主義（下的中國），演員們分享他們的信仰，他們的信念，還有豐富而深厚的文化承傳。」 Rob Ray：「 這是一種多數人所沒有的奉獻精神，儘管他們（演員們）面對迫害，但他們仍然全力以赴，以藝術和他們的天賦展現對世人的祝福。」 羅布