比利时调查华为涉嫌贿赂欧洲议员，搜查逮捕数人

比利时联邦检察官周四(3月13日)表示，在当地媒体报道称中国科技巨头华为公司贿赂欧盟议会议员之际，已经逮捕了几人，这是与欧洲议会有关的一起腐败调查的一部分。 美联社报道说，联邦检察官办公室表示，大约100名联邦警察在布鲁塞尔（Brussels）以及佛兰德斯（Flanders）、瓦隆尼亚（Wallonia）和葡萄牙进行了21次搜查。 检察官表示，这些嫌疑人被捕并接受审问，是因他们涉嫌参与欧洲议会内部活跃的腐败以及伪造和使用伪造文件有关的活动。据称他们属于一个犯罪组织。 根据比利时法语区主要报纸《晚报》和其他媒体的调查，为中国电信巨头华为工作的游说人员涉嫌贿赂现任或前任欧洲议会议员，以促进华为在欧洲的商业政策。 比利时联邦检察官办公室并没有点出华为的名字，但是表示据信这些腐败活动是“从2021年至今经常而且非常谨慎地进行，并采取各种形式，例如担任政治职位的报酬或慷慨的礼物，还有请客和旅行费用或定期邀请观看足球比赛等。 警方在搜查过程中查获了各种文件和物品。 这是不到三年内针对欧盟议会展开的第二起腐败案件。 2022年12月，卡塔尔官员被指控贿赂欧盟官员，以在世界杯足球赛之前淡化劳工权利问题，导致欧洲立法机构陷入困境。 目前这起腐败丑闻给欧盟唯一一个由27个成员国直接选举产生的官员组成的机构的声誉造成了伤害，破坏了欧洲议会在进行内部调查中占据道德制高点的地位，例如对成员国匈牙利的腐败指控的调查。 欧洲议会将很快就是否取消另外两名涉案议员的豁免权做出裁决，之际，这起最新丑闻的影响仍在显现中。 据欧洲调查新闻平台“追踪资金”（Follow The Money）报道，最新调查的主要嫌疑人之一是41岁的比利时裔意大利游说人士瓦莱里奥-奥塔蒂（Valerio Ottati）。他2019年加入华为，成为华为的欧盟公共事务总监。此前，他是两名意大利欧洲议会议员的助理，这两名欧洲议会议员都是处理中国政策的欧洲议会小组的成员。 “追踪资金”的调查报道说，当局怀疑华为的游说人士向欧洲议会议员行贿，以换取他们在欧盟内部支持华为的事业。调查人员锁定了大约15名前任和现任欧洲议会议员。 对于现任立法者来说，比利时检察官必须要求欧洲议会免除他们的豁免权，以便进一步调查。消息人士称，目前还没有提出这样的要求。 接近调查的人士告诉该平台和比利时的其他媒体，比利时联邦警察在凌晨突击搜查了华为的欧盟办公室和华为的游说者的住所，他们涉嫌贿赂、伪造、洗钱和组织犯罪。 调查人员怀疑，华为游说者用昂贵的足球票、奢华的礼物、豪华的中国之旅甚至现金贿赂欧洲议会议员，以确保华为公司在欧洲面临阻力时对华为予以支持。一位消息人士说，据称，向一名或几名立法者支付的款项是通过一家葡萄牙公司支付的。 近年来，一些欧盟国家已采取行动限制或禁止华为等“高风险”供应商建造5G网络。此前，美国和欧盟委员会警告华为的设备可能被北京用于间谍活动。华为强烈否认了中国政府干预的说法。 报道表示，知情人士称，华为可能参与腐败也将成为这次调查的一部分。消息人士称，当局正在调查涉嫌犯罪，包括有组织犯罪和洗钱，但现阶段没有调查来自中国的外国干预。