赖清德发表国安讲话全面阐述应对中共并吞统战渗透威胁

台湾总统赖清德周四（3月13日）表示，中国一直在深化对民主的台湾的影响力和渗透。他表示一定要采取更强硬措施应对北京并吞、渗透、间谍及其他削弱台湾国防的努力。这是赖清德自去年5月就任总统以来第一次全面阐述应对来自中共当局的危害。 赖清德周四召开国安高层会议，讨论“凝聚反并吞共识，因应中国统战渗透”，并在会议结束后发表公开讲话。 赖清德发表此次公开讲话正值3月14日中国通过所谓的《反分裂国家法》20周年的前一天。赖清德表示，这次国安高层会议是为了因应来自中国以并吞台湾为目标的渗透统战，针对各类型威胁，确保台湾人的民主生活不受危害。 赖清德说，台湾人最近看到，有现役、退役军人被中国收买，出卖情报，甚至组建武装力量，计划伤害台湾和国人；有艺人为了个人事业利益，不惜配合北京指令，说台湾不是国家；中国官媒挑弄台湾内部对立的讯息总是很快被特定管道传播；有人甚至以协助中国官媒录制统战节目为业，散播民主无用、疑美疑军，制造分化和对立。 他援引知名战略学者凯利·格什奈克(Kerry K. Gershaneck)对中国统战的分析警告说，“中国是透过颠覆、渗透、收购媒体、发动媒体战、心理战、法律战来分裂和征服”台湾的。 赖清德说，中共的企图是，在台湾社会中种下不和的种子，让台湾忙于内部矛盾，而忽略来自外部的真正威胁。 赖清德还说，中国更利用民主台湾的自由与多元开放，吸收黑道、媒体、名嘴、政党，甚至现、退役军警，在台湾内部进行分化、破坏、颠覆等活动。 据台湾国安局报告，2024年因共谍案被起诉的人共64人，是2021年的三倍多，其中包括统促党、复康联盟党、台湾军政府等为中国发展叛国组织、布建武装力量的案例。中国更对国军进行渗透及间谍活动，去年涉及共谍案遭起诉的现役及退役军人分别为15人及28人，占共谍案比例高达66%。 赖清德表示，北京近来藉由广泛核发中国护照、利诱台湾人申办中国居住证、定居证、身份证等，企图让台湾人民混淆自己的国家认同。 他说，中国也将两岸交流视为对台统战渠道，在台湾内部区隔敌我，分化台湾内部，削弱敌我意识，并意图架空政府公权力，塑造中国已经在台湾治理的假象，藉此扩大对台湾内部的影响力。 赖清德提醒说，中国持续扩大对台湾的融合发展策略，采取各种手段，要求、胁迫台商扩大在中国的投资，利诱台湾青年赴中国发展，且不择手段觊觎台湾人才、窃取关键技术，影响台湾的经济安全，也大幅升高台湾青年赴中国的风险。 赖清德表示，这样的中国已是台湾《反渗透法》所定义的“境外敌对势力”。因此，台湾没有选择，必须更积极地作为，采取相应防范措施，强化民主韧性与国安，保护台湾的自由民主和生活方式。 赖清德宣布针对台湾当前所面对的五大国安及统战威胁以及十七项因应策略。 第一是应对中国对台湾主权的威胁。赖清德重申，中华民国和中华人民共和国互不隶属;台湾主权不容侵犯并吞，台湾的前途必须由2300万台湾人民决定。这是台湾要捍卫的现状，是社会最大共识：就是捍卫民主、维护主权、维持民主自由的生活方式，坚决反对台湾被中国所并吞。 第二是因应中国对台军渗透及间谍活动的威胁。策略一是全面检讨修正“军事审判法”，恢复军事审判制度，让军法官与检调司法机关共同协力，处理现役军人涉犯叛乱、利敌、泄密、废弛职务、抗命等军事犯罪之刑事案件。未来现役军人触犯陆海空军刑法的军事犯罪案例，将交由军事法院审判。 策略二是进行相关配套改革，包括订定《军法官人事条例》及军事法院、军事检察署组织法等，将在完成全部规划及讨论定案后，由国防部向社会作完整说明及沟通，让军事审判制度的恢复能被社会信任及充分支持。 策略三是为有效遏制现役及退役军人各种严重打击国军士气的争议言行，国防部须研拟在陆海空军刑法增订“对敌人效忠表示”的处罚，并修正对于领取退除给与人员之相关规范，以有效维护军队的纪律。 第三是因应中国混淆国人对国家认同的威胁。策略一是促请内政部、陆委会等相关机关就台湾人申请中国涉及身份认定的各种证件，包括护照、身份证、定居证、居住证等，持续进行必要的清查及管理，尤其是对国家有忠诚义务的军公教人员，以严防并遏制中国借“融合发展”进一步采取试图扭曲台湾人对国家认同的统战。