涉嫌行賄歐洲議會議員！ 華為歐盟總部辦公室遭比利時檢方搜查

比利時檢察單位於當地時間 13 日對包含華為設立在布魯塞爾的歐盟總部辦公室在內的 21 個地點展開搜查，調查歐洲議會議員涉及貪腐的問題。(示意圖) 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號 針對歐洲議會議員涉嫌貪腐的問題，比利時聯邦檢察辦公室於當地時間 13 日，對中國科技公司華為設立在布魯塞爾的歐盟總部辦公室進行突擊搜查，引發輿論關注。有外媒針對此事進行報導稱，部分歐洲議會的議員可能透過收受華為的好處，在相關議題上表示支持華為的立場，阻止華為被踢出歐盟市場。但截至目前為止，華為方面仍未針對此事發表任何說法，歐盟議會內部存在的貪腐問題則引發許多網友擔憂。 根據《大紀元時報》今 ( 14 ) 日報導，比利時聯邦檢察官辦公室於 13 日發布聲明表示，由於部分歐洲議會議員涉及腐敗、偽造文件、洗錢等指控，該單位當日對多個地點發起突擊搜查，其中就包含設立在布魯塞爾的華為歐盟總部。報導稱，此次的搜查行動是對歐洲議會議員涉嫌腐敗問題的大規模調查行動之一，甚至有了解調查情況的官員在接受英國《金融時報》訪問時透露稱，「華為是比利時情報部門此次發起調查的重點目標」。 該聲明指出，比利時聯邦檢察官當是派遣逾百名警力，分別前往