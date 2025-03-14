13年種1.3萬棵大樹 雲朗再響應地球1小時關燈

雲朗觀光集團長期關注永續議題，也積極參與環保行動，至今已連續十年參與「Earth Hour 60 地球一小時」響應關燈計畫。今年「Earth Hour 60 地球一小時」於3月22日(六)晚間8時30分展開，將號召旗下六大據點關閉外牆或招牌燈飾，以實際行動來實踐節能減碳。 雲朗集團表示，活動當天特別策劃「永續桌遊」，邀請住客一同參與寓教於樂的桌遊體驗，透過互動遊戲深入了解環境議題。線上也推出留言抽獎活動，號召網友響應關燈，為地球盡一份心力，互動留言即有機會獲得精美好禮。 「Earth Hour 60 地球一小時」至今全球共有192個國家及地區、超過18,000個世界地標、以及上億的民眾響應。根據Earth Hour 地球一小時官方網站公布，去年節電創新紀錄達成 28.9萬瓩，自2011年來為地球減少143,055公斤二氧化碳排放量，等同種植逾13005棵20年生的大樹。2025年3月22日雲朗觀光集團將攜手旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪以及紅葉谷綠能溫泉園區共六處據點，一同關燈一小時，節能減碳愛護地球。 活動當日飯店各館特別舉辦「雲朗永續桌遊」，誠摯邀請住客關上客房的燈光，走出房門，展開一場寓教於樂的永續桌遊挑戰賽，透過趣味的互動遊戲培養永續思維，並探索日常生活中可實踐的綠色行動。更期望能發揮品牌影響力，以生動有趣的方式推廣環境教育，讓「愛護地球」不只是理念，而是融入每個人日常習慣的一部分，攜手為地球的永續未來開創更多可能！ 雲朗集團表示，除了實體響應關燈外，更希望將這份影響力延伸至社群平台，雲朗觀光集團旗下飯店FB粉絲專頁將於活動當日舉辦線上抽獎活動，網友留言分享如何響應關燈並在關燈時刻如何運用，凡互動留言就有機會抽中精美小禮，一同響應關燈愛地球。