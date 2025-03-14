以德克萨斯州为家的华裔美国人的故事

根据美国人口普查局的统计，德克萨斯州拥有美国第三大亚裔美国人口，华裔美国人在德州亚裔中占比最大，其中一些华人家庭早在150多年前就定居德州。 华裔美国人世代居住在这个“孤星之州”(Lone Star State)。他们的故事可能不像加利福尼亚州或纽约市华人那样家喻户晓，但他们的故事却与美国历史息息相关。 在莱斯大学(Rice University)的休斯顿亚裔美国人档案馆(HAAA)仍然保留着他们的故事，并与新世代分享。这个档案馆于2009年成立，目前其数据库中有约500人的口述历史，为了解过去提供了一个重要的窗口。 “口述历史给你一种即时感，也许更不拘礼节。而它也是未经过滤的，”HAAA联合创始人兼项目经理安妮·赵(Anne Chao)说。 档案馆还保存了休斯顿亚裔美国人的纪念品和文物。休斯顿以石油和天然气工业而闻名，也因太空探索而闻名，还是美国航空航天局(NASA)约翰逊航天中心(Johnson Space Center)的所在地。 艾伯特·朱 一位在1960年代和1970年代的休斯顿取得成功的美籍华人叫艾伯特·朱(Albert Gee，音译)，他当时被认为是华人社区的非官方市长。朱曾与好莱坞名人一起出现在当地报纸的社会版上，并曾被邀请到理查德·尼克松(Richard Nixon)总统的白宫。 朱于1920年出生在密歇根州的底特律，他和家人搬到了新奥尔良，在那里开了一家洗衣店。1927年，朱的父亲去世后，不会说英语的母亲决定带着孩子回到他们在中国的家，希望她的三个儿子能一个接一个地回到美国，他们也确实回来了。 “艾伯特回到美国时才大约11岁，”他的女儿琳达·吴(Linda Wu)说。“他成天就是工作、工作，赚钱寄回国内给他的妈妈。” 朱和他的义父一起回到美国，在加利福尼亚州旧金山生活了几年。最后，在亲朋好友的帮助下，朱最后在休斯顿落脚。 他后来开了杂货店和餐馆，吸引了好莱坞的名人，他们来休斯顿时会住在附近的酒店。吴有歌手埃尔维斯·普雷斯利(Elvis