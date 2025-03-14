特朗普不满欧盟反制，威胁要对其酒类加征200%关税

美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）星期四（3月13日）向欧盟发出警告，如果欧盟针对美国威士忌加征关税的计划如期实施，美国将对从欧洲进口的酒类加征200%报复性关税。 特朗普的威胁令人担心，美国与欧洲盟友之间的关税战有进一步升级的危险。 在特朗普政府对来自全球各国的钢铝产品加征25%关税之后，欧盟宣布对进口自美国的威士忌加征50%的关税，并将于4月1日开始生效。 特朗普星期四一早在社媒上的一篇贴文中宣布，如果欧盟针对美国威士忌的关税真正开始实施，那么他将让美欧贸易战进一步升级。 “欧盟作为世界上采取最富敌意和最滥用税收和关税的机构之一，而且其成立的唯一目的就是为了占美国的便宜，刚刚要对（美国）威士忌加征50%的肮脏关税，”路透社援引特朗普的话说。 “如果这一关税不立即解除，美国很快将对来自法国和其他欧盟成员国所有的葡萄酒、香槟酒和其他酒类制品加征200%的关税，”美联社援引特朗普的贴文又说。“这对美国葡萄酒和香槟酒厂商将是非常好的消息。” 特朗普星期三其实已经暗示他将采取报复行动。 “当然我会作出回应，”特朗普在白宫椭圆形办公室对记者说。 特朗普星期三在宣布对进口钢铝制品加征关税时，公开对美国的盟友发出挑战，誓言收回被其他国家“偷走”的财富。但是他加征关税的措施也立即遭到许多国家的反制。 特朗普已宣布或实施针对加拿大、墨西哥和中国因其他理由而加征的关税。他还打算自4月2日起对来自欧盟、巴西和韩国的产品加征“对等”税率的关税。 欧盟已经宣布针对美国的报复措施。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）明确表示，美国“加征价值280亿美元的关税，而我们的反制措施价值260亿欧元（约合280亿美元）”。 欧盟的反制措施不仅涵盖钢铝产品，而且还涉及纺织品、家用电器和农产品。 不过路透社报道说，冯德莱恩同时表示，欧盟对通过谈判解决与美国的分歧持开放态度，而且认为高关税不符合任何人的利益。 美国波本威士忌（Bourbon）酿造商呼吁特朗普放弃他发起的贸易战。 “美欧烈酒行业是公平对等贸易的典型，自1997年起就是相互零关税，”美联社援引美国蒸馏酒理事会主席克里斯·斯旺格（Chris Swonger）在一份声明中的话说。