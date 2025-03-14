G7外长会议在关税争议中召开，试图在重大安全问题上展示团结

在美国的西方盟友与特朗普总统因对乌克兰外交政策和征收关税问题紧张加剧之际，来自英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国的七国集团以及欧盟的外交部长周四（3月13日）在加拿大偏远的旅游小镇拉马尔贝（La Malbaie）举行会议，试图展示团结。 路透社报道说，这次G7外长会议的首要日程是听取美国国务卿卢比奥（Marco Rubio）周二在沙特阿拉伯吉达与乌克兰会谈的简报。乌克兰在会谈中表示准备支持为期30天的停火协议。 但在加拿大担任七国集团轮值主席国的第一次G7会议前，在起草一份包罗万象的最终声明时遇到很多困难。 报道说，美国对所有进口钢铁和铝征收25%关税的决定立即引起加拿大和欧盟的对等措施，凸显了紧张局势。 美国国务卿卢比奥抵达加拿大时在X平台上说，“在美国总统的领导下，我们将利用像七国集团这样的论坛来对抗我们的对手并支持我们的盟友。美国优先！” 报道表示，华盛顿试图对围绕乌克兰问题的言论设定红线，并反对就遏制俄罗斯逃避制裁的阴暗航运网络的所谓的影子舰队发表单独声明，同时要求对中国采取更强硬的措辞。 外交官们表示，路透社看到的一份公报初稿不太可能反映最终讨论，也可能无法达成共识，其中没有提到对俄罗斯的制裁，似乎确实对中国采取了更强硬的态度，呼吁中国停止支持俄罗斯的战争努力。 与去年11月的一个联合声明不同，当时八页中有近两页完全关注乌克兰，主要针对俄罗斯，而这次的初稿只包括四个措辞谨慎的段落，不太可能激怒莫斯科。 周一，卢比奥警告说，华盛顿不希望出现可能损害将俄罗斯和乌克兰带到谈判桌前努力的措辞。 七国集团外交官们表示，吉达会议的积极成果至少可能缓解关于乌克兰的谈判，因为美国现在正在寻求莫斯科的回应。 自特朗普1月20日入主白宫以来，美国在乌克兰问题上推动达成快速协议以结束战争，要求欧洲伙伴承担更多责任和负担，但没有公开认可它们在未来谈判中的作用，并升温了华盛顿与莫斯科的关系。 欧洲外交官表示，他们希望利用这次七国集团会议直接评估卢比奥对美国外交政策的影响力。特朗普在从乌克兰到中东局势的会谈中使用了大量与美国国务院无关的官员。美国的一些盟友对来自华盛顿的一些说法感到惊讶。 美联社报道说，加拿大外长梅拉妮·乔利（Mélanie Joly）在会议开始发表简短讲话时说“和平与稳定是我们议程的重中之重，我期待着讨论我们如何在面对俄罗斯的非法侵略时继续支持乌克兰。” “当然，我们也希望促进中东的长期稳定，”乔利说。 卢比奥早些时候会见了乔利，并在特朗普的钢铁和铝关税开始实施几个小时后抵达魁北克。这项关税这引发了欧盟和加拿大的回应。 在与卢比奥会谈之前，乔利说，“在每一次会议上，我都会提出关税问题，以协调与欧洲人的回应，并向美国人施加压力。” 她还表示，特朗普“重复了他不尊重的第51个州的言论”。