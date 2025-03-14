比利时逮捕几名华为说客，行贿欧洲议会案进入调查

比利时联邦检察官办公室星期四（3月13日）表示，作为一项针对欧洲议会（EP）行贿案调查行动的一部分，几名涉案嫌疑人已被逮捕。据比利时媒体的报道，此案调查的重点是中国电信巨头华为公司涉嫌贿赂欧洲议会一些议员。 美联社援引检察官办公室的声明说，100名左右的比利时联邦警察在布鲁塞尔、弗兰德斯、瓦隆和葡萄牙等地一共搜查了21处地点。 检察官办公室表示，被捕的嫌疑人将接受“与涉嫌卷入对欧洲议会从事积极腐败以及伪造文件和使用伪造文件相关的”问讯和笔录。“违法行为据称是由犯罪集团所为。” 根据比利时《晚报》（Le Soir）以及其他媒体所做的调查，华为的游说者被怀疑向欧洲议会的大约15名卸任和现任议员行贿，以推进该公司在欧洲的政策和主张。 美联社曾联络华为，寻求对此事的评论，但是没有收到立即的回应。 比利时联邦检察官办公室在声明中并没有点名华为，但指出腐败行为“自2021年起至今经常而又非常秘密地以各种方式”进行，其中包括为采取政治立场支付报酬、提供食宿和旅行费用报销等过份赠与或经常性地邀请观看足球比赛。 美联社指出，比利时警方在大规模的搜查行动中扣押了一些文件和物品。另据其他媒体的报道，警方突击搜查的地点包括华为在欧盟的办事处以及游说者的住处。欧洲议会此次没有被搜查。 这是欧洲议会在不到三年时间内第二次传出因贪腐案而被调查的丑闻。 2022年12月，欧洲议会曾因另一起贪腐案而引人注目。卡塔尔官员当时被控行贿欧洲议会的议员，以便在世界杯足球赛开幕前，淡化欧洲议会对卡塔尔劳工权益的关切。 欧洲议会的议员由欧盟27个成员国直选产生，而当年的这起贪腐案让欧洲议会的声誉严重受损。美联社指出，贪腐案让欧洲议会调查欧盟成员国贪腐案时声称所处的道德制高点大打折扣，就像它对成员国匈牙利的贪腐案进行调查时一样。 这起发生在两年多前的丑闻仍然在欧洲议会中挥之不去，因为它将很快就是否解除其他两名涉案议员的豁免作出裁决。 根据比利时调查性媒体平台“跟钱走”（Follow the Money）的报道，比利时检方最新调查的主嫌之一就是现年41岁的瓦莱里奥·奥塔蒂（Valerio Ottati）。此人曾先后担任欧洲议会两名意大利议员的助理，而这两名议员又是研议处理中国问题委员会的成员。 同时拥有意大利和比利时国籍的奥塔蒂后来成为一位专职的游说人员，并于2019年加入华为，成为华为在欧洲的公关主任。奥塔蒂加盟华为时，美国已经将华为排除在美国5G网络设备的供应商之外，并且正在要求欧洲比照办理。 美国总统特朗普（Donald Trump）决定对进口欧洲产品加征关税并且派出美国高官直接与乌克兰商讨俄乌战争停火方案，这些动作引发美欧关系紧张，也让一些观察家看到欧洲与中国改善关系的某种契机。 但是，比利时联邦检察官对与华为相关的贪腐案进行调查是否会影响中欧关系的改善引起各界的高度关注。