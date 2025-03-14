展現以德報怨的力量 南加市議員褒獎神韻

【新唐人北京時間2025年03月14日訊】南加州艾斯康迪都市市議員菲茨傑拉德（Judy Fitzgerald），在3月13日晚，來到加州藝術中心(California Center of the Arts, Escondido），將市府褒獎帶給神韻北美藝術團。她讚歎神韻舞劇傳達希望與和平的信息，希望神韻能世代傳承。 艾斯康迪都市市議員Judy Fitzgerald：「神韻遠遠超出我的預期，真是美不勝收，讓演出看似輕鬆自如，各元素精準配合，服飾絢麗飄逸，所有一切讓整台演出渾然天成，令觀眾歡欣，又非常唯美，讓人屏息凝神。」「天幕的運用與演員的走位與時間的掌控，真是一氣呵成，天幕特效畫龍點睛，真是引人入勝。」 神韻的聲樂獨唱與現場樂團的精湛演出，令觀眾讚歎不已。 Judy Fitzgerald：「女高音歌唱家的演出令人屏息，觀眾都全神貫注地聽著，真是壯麗輝煌的演唱。」 酒店經理Ralph Felsinger：「神韻現場樂團的演奏真是精彩絕倫，我由衷欣賞神韻音樂家投入其中的才華。特別是音樂中流露出的寧靜感，一切都恰到好處。」 艾斯康迪都市的市議員菲茨傑拉德（Judy Fitzgerald）也代表市議會帶來褒獎，並盼望神韻廣傳給世世代代。 Judy Fitzgerald：「神韻優美的舞劇傳遞了希望及堅韌的信息，即使人在面對迫害仍能保持寧靜平和，就像有一個節目提及，這種力量能讓人從仇恨中解脫，轉身擁抱愛與和平。」「今晚的演出不僅美得令人屏息，也將世世代代流傳的故事通過舞蹈和音樂展現在舞台上，這非常重要，見證到傳統精神仍保存在音樂與戲劇作品中真令我心生感激，能留給後代子孫和中國人。」 觀眾盛讚神韻絕妙非凡，也期盼神韻藝術家們堅持不懈。 Judy