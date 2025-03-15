大S下葬遇狂風暴雨 具俊曄捧骨灰痛哭 【新唐人北京時間2025年03月15日訊】3月15日，台灣女星大S（徐熙媛）骨灰下葬時遇到狂風暴雨。她的丈夫具俊曄身穿黑色西裝，懷抱大S骨灰盒現身墓園，神情悲痛。 台媒壹蘋新聞網報導，徐熙媛正式下葬在金寶山的「日光苑」，她的媽媽、丈夫、一雙兒女以及妹妹小S徐熙娣一家人在大雨中送她最後一程。 他們秉持「白髮人不送黑髮人」的傳統，由具俊曄和小S丈夫許雅鈞的姐姐前往放置靈骨塔的地方，小S則陪著媽媽在車上等候。 具俊曄身穿黑色西裝，身形明顯消瘦了很多。他捧著愛妻的骨灰，哭紅雙眼，親自送完大S的最後一程。（點擊觀看視頻） 2月初，大S與家人前往日本旅行，不幸感染流感引發肺炎去世，年僅48歲。大S去世後，她的家人沉浸在悲傷中，一直沒有公開露面，小S甚至暫停了所有工作。 蔡康永首次回應大S離世 3月13日，台灣知名娛樂主持人蔡康永在一次節目中談及好友大S（徐熙媛）的離世，他被問及現在是否接受了大S已經去世時沉思兩秒後回答說：「有時候接受，有時候不接受。看心情。」 蔡康永解釋說，無論是回憶、人際關係還是價值觀，都應該成為推動自己前行的力量，而不是困住自己的枷鎖。「如果我此刻有一件事需要我相信大S依然在，我就會相信她還在。然後如果此刻有一件事情需要我認知她已經不在了，我就那樣想」。 蔡康永和小S是台灣綜藝節目《康熙來了》的搭檔，大S曾多次當過嘉賓，蔡康永和大S姐妹都是非常好的朋友。 大S離世後，蔡康永在社交平台發文悼念說，自己要想像大S依然安好的生活著。要保持這樣想像，直到沒辦法再這樣想。 這一次是蔡康永首次公開談及好友大S（徐熙媛）的離世。他說，「有人曾經這麼努力的追求幸福，然後她享受到了幸福一段時光之後，這段幸福終止。」 在他看來，大S的離開就像是看童話故事，原本期待看到「公主與王子快樂地生活下去」，結果卻翻到一頁空白，戛然而止。「你會很錯愕，覺得這不是你答應我的事情啊」。 2022年，離婚不久的大S與初戀具俊曄閃婚時，蔡康永之震驚之餘也欣賞她「為愛不顧一切」的純粹，直言「任性是值得敬佩的勇氣」。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 相關推薦：大S丈夫具俊曄遭網攻後 他在韓資產、地位曝光 相關推薦：大S遺產分配內幕：具俊曄與兒女平分 汪小菲成代理