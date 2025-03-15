涉嫌賄賂歐盟官員 歐議會禁止華為代表進入 【新唐人北京時間2025年03月15日訊】歐洲議會3月14日宣布，暫時禁止中國電信集團華為的代表及說客進入布魯塞爾和斯特拉斯堡的議會大樓。在此前一天，比利時警方突襲了華為在歐盟的辦事處和其說客的住所，以涉嫌賄賂、洗錢等罪名逮捕數人。 歐洲議會一名女發言人表示，禁止華為代表進入議會是一項「預防措施」，且「立即生效」。 根據該機構的透明度登記冊，華為集團目前有9名經過認可的代表能夠與歐洲議會議員會面。 當天，歐盟委員會也宣布禁止華為的說客進入歐盟委員會的辦公場所。 歐盟議會和歐盟委員會的這一決定是在比利時司法系統對華為集團展開一系列搜查和逮捕的第二天宣布的。 3月13日凌晨，比利時警方突擊搜查了華為在歐盟的辦事處和其說客的住所，逮捕了華為的幾名前任和現任遊說客，罪名有「腐敗」、「偽造和使用偽造文件」、「洗錢」和「有組織犯罪」，華為涉嫌為了自己的利益而在歐盟機構內部進行賄賂活動。 當天有數人被逮捕，其中一人在法國被捕，比利時司法系統對他簽發了歐洲逮捕令。目前，被捕嫌疑人的身分和確切人數均未公布。 一名接近此案的消息人士告訴法新社，在法國被捕的嫌疑人已被拘留，等待下週三在巴黎引渡法庭出庭。 調查人員的目標是一些華為的遊說客和一些歐盟議會的議員助理，他們涉嫌向歐洲議會的議員傳達干預請求。 根據比利時《晚報》和調查平台「Follow the Money」的披露，約有15名新老歐洲議會議員涉嫌受賄，但沒有透露姓名。 週四，布魯塞爾和斯特拉斯堡華為代表使用的幾間辦公室的門上都貼上了封條。 比利時聯邦檢察官辦公室報告說，比利時全國共進行了21次搜查。 與此同時，葡萄牙司法當局也對一家葡萄牙公司進行了搜查，這家葡萄牙公司涉嫌接受轉賬資金，而這些資金旨在交給歐洲議會的議員。 據比利時檢察院稱，華為涉嫌的賄賂行為自2021年以來「以商業遊說為幌子」，「定期」且「非常謹慎地」進行。賄賂的形式多種多樣，如擔任政治職務的報酬或「過多的禮物」，如食品和旅行費用，或定期邀請參加足球比賽。 華為拒絕對禁止進入歐洲議會發表評論。該集團在週四晚間發表聲明，稱對腐敗「零容忍」，並表示正在認真對待此案。 華為集團具有中共軍方背景，被指對國家安全構成威脅。美國禁止在政府部門使用中國華為與中興兩家公司的產品。