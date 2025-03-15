为维护国家安全，特朗普政府考虑对40多国实施签证禁限制措施

消息人士向媒体透露，美国总统特朗普（Donald Trump）领导的政府正在考虑收紧美国的签证政策，对全球几十个国家实施分级签证禁限制措施。 路透社和纽约时报星期五（3月14日）报道说，美国外交和安全部门起草了一份签证禁限制措施的国家列表，对三个类别的国家实施不同程度的签证限制。不过这两家媒体的报道对国家列表的内容和三个类别国家的区分存在分歧。 路透社在星期六所做的更新报道中指出，一共有41个国家进入列表。第一组有10个国家，其中包括阿富汗、伊朗、叙利亚、古巴、朝鲜、索马里、委内瑞拉、不丹、苏丹和也门。这些国家的公民被全面暂停签证，即被禁止入境。 纽约时报在报道中指出，公民受到禁限制入境的国家可能多达43个，而第一组就有11个国家，在路透社列出的10个国家外，还有利比亚。 纽约时报以颜色对国家列表进行分类。第一组被全面禁止入境的国家为红色。第二组受限的国家为橙色。第三组被要求限期纠正的国家为黄色。 路透社报道说，第二组国家一共10个，其中包括厄立特里亚、海地、老挝、缅甸和南苏丹等国。这些国家的签证将部分暂停，主要涉及旅游、学生和移民签证，但有一些例外。商务旅行签证就属于例外。 不过，纽约时报将俄罗斯、白俄罗斯、塞拉利昂等国也列入第二组，而且这些国家的公民申请美国签证必须接受面谈。 路透社列出的第三组国家最多，一共有26个，其中包括白俄罗斯、巴基斯坦、土库曼斯坦、安哥拉、贝宁、柬埔寨等国。如果这些国家的政府“不在60天内努力解决不足之处”，它们国民的签证也将面临部分暂停。 路透社援引一位不愿具名的美国官员的话说，这份国家列表的内容还可能出现变化，因为列表尚未被政府批准，连国务卿马尔科·卢比奥（Marco Rubio）都还没有批准这一列表。 最早对美国签证禁限制措施进行报道的是纽约时报。路透社随后也根据消息人士和看到的美国政府内部备忘录对此进行了报道。 特朗普在第一总统任期内也曾对七个穆斯林为主体的国家实施签证禁令。当时这一禁令遭遇了一系列法律挑战，但是美国联邦最高法院在2018年最终裁定这一政策合宪合法。 特朗普今年1月20日宣誓就职的当天就签署一份行政命令，要求对寻求进入美国的所有外国人进行严格的安全审查，以侦测任何对国家安全构成的威胁。 这份行政命令要求好几名内阁成员在3月21日之前提交一份由于提供的“审核信息特别不足”而必须禁止或限制这些国家公民来美旅行的国家列表。 路透社指出，特朗普有关禁限制对某些国家核发签证的措施是他自重返白宫首日起就致力于打击非法移民努力的一部分。 特朗普在2023年10月的一场演说中就曾坦言，他要限制加沙地带、利比亚、索马里、叙利亚、也门、以及“任何威胁我们安全的其他地方”的人进入美国。 路透社曾联络美国国务院，寻求对此事的评论，但是没有收到立即的回应。