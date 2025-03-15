最甜母親節都在雅詩蘭黛X Ladurée聯名限定系列！盤點母親節必買清單，一秒彷彿身在法國的浪漫滿額贈禮

今年雅詩蘭黛母親節美妝保養不只越買越划算，與馬卡龍品牌Ladurée超甜聯名更掀起一波此生必收藏的法式浪漫，限定夢幻周邊商品，M編絕對衝第一入手！最精華的首四日天天必搶重點很多，小棕瓶、膠原霜、粉持久底妝家族趁機搶購史上最省錢，還有期待許久的年度新品、超值囤貨的霸容量也都出場，再收Ladurée風美妝蛋、旅行化妝包，開啟浪漫又美麗的一年！ by 花漾543- 2025/03/15 更新 雅詩蘭黛巧遇法式馬卡龍 攜手最甜蜜浪漫的年度聯名！ ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛再也藏不住內心的夢幻少女魂，2025年與法國馬卡龍品牌Ladurée攜手大推限量甜點饗宴，將經典包裝升級更優雅與絕美，讓今年母親節絕對愛意滿滿、超級浪漫！聯名商品以最能象徵馬卡龍甜點的粉嫩色為主題，特別是Ladurée最為經典的開心果綠、玫瑰粉等，一眼視覺就令人心情大好，為這特別的節日再添幾分甜蜜感。美到不像話的還有利用馬卡龍色搭配充滿法式古典的圖騰，精緻高級美不勝收，雅詩蘭黛雙手奉上史上最美的夢幻逸品，此生絕對要收藏！ 母親節首四日天天買最省錢！ 必搶攻略全在5大亮點 雅詩蘭黛2025母親節檔期再度祭出超澎湃優惠，官網、百貨專櫃、momo品牌旗艦館全通路同步優惠。除了有M編說到嘴破的首四日搶限量、搶折扣最殺外，今年特別有與甜點品牌Ladurée聯名的夢幻好禮值得關注，還有強勢登場的年度新品及難得一見的限定大容量又將回歸，超多必衝亮點M編先幫大家劃好重點！ 亮點1. 首四日必搶限定組合！絕美聯名贈品超限量！ 連續四天推出保養或彩妝限定組合，都是美妝控愛到不行的超夯商品，每天都必須設定鬧鐘搶一波！ 首一日必買 全方位小棕修護組 日夜修護超有感的小棕瓶買大送小澎湃組，把居家用及旅行用的尺寸都備齊，畢竟連續超過10年以上稱霸精華液王位，今年又獲得@COSME殿堂賞稱號，年輕關鍵科技、獨家專利配方夜修護胜肽，讓每個人都能保濕、抗老、修護一夜有感，買一送一的容量必須搶起來！ 特潤超導全方位修護露50ml