審查合作夥伴沒收工程師護照 中共嚴密監控DeepSeek 【新唐人北京時間2025年03月16日訊】號稱低成本、高效能的大語言模型DeepSeek被中共當局視為「國寶」，其在全國各地掀起運用狂潮的同時，也受到了中共官方的嚴密監控。外媒披露，中共官方不但沒收了DeepSeek部分工程師的出國護照，還強行要求所有潛在合作夥伴與DeepSeek公司會面之前，必須先向該公司所在地浙江省政府報備。 本週五（3月14日），專注於報導科技行業訊息的美國媒體The Information援引三位知情人士的爆料，披露了上述消息。這三位消息人士稱，最近幾週，DeepSeek的管理層禁止參與人工智能模型研發工作並掌握關鍵技術的部分員工出國旅行。DeepSeek的領導層還一再告誡公司員工，不要與外界談論他們的工作，防止該公司的商業機密甚至所謂「國家機密」外洩。 DeepSeek的研發機構主要設在北京，但DeepSeek母公司幻方資本的總部設在浙江省。DeepSeek約有130名員工，幻方資本約有200名員工。 兩位知情人士透露，浙江省政府已開始插手對DeepSeek所有潛在投資者進行篩選，任何潛在合作夥伴必須先向省政府報備，在經過官方篩選後，投資者才被允許與DeepSeek公司的管理層見面。 根據報導，一些試圖介紹潛在投資者與DeepSeek聯繫的財務顧問被DeepSeek告知，他們首先需要聯繫浙江省委辦公廳進行登記，並向那裡的官員介紹他們的投資計劃。 報導表示，中共當局通常會限制政府官員或國有企業高管的海外旅行。近年來，學校教師和國有企業的普通員工也被納入這種限制的範疇。但是，像DeepSeek這樣的私營初創公司員工也要受此限制還是「極為罕見」的。 值得注意的是，DeepSeek自成立已來，其研究經費名義上完全由其母公司幻方資本資助，從未對外籌集過任何資金。 《華爾街日報》3月11日曾報導稱，有投資者想入股DeepSeek，但創始人梁文鋒表示，DeepSeek並不急於獲得投資。 這篇報導披露，最近數周騰訊及阿里巴巴等中國科技公司的管理層，已與梁文鋒會面，討論潛在的合作事宜，但梁文鋒不想對DeepSeek的核心AI模型收費。 當時外界分析認為，梁文鋒可能是擔心外部投資者會干預DeepSeek的決策，才不敢貿然接受外部投資。但如果The Information透露的情況屬實，那麼DeepSeek「不急於」接受外部投資的主要原因，很可能是該公司受到了地方政府的嚴密監控。 The Information的報導直言，這種突如其來的變化引發了一個疑問：在中共政府的干擾下，DeepSeek未來的前景會如何呢？ DeepSeek、幻方資本和浙江省政府沒有立即回覆The Information通過電子郵件和傳真發出的置評請求。 （記者何雅婷綜合報導/責任編輯：李謙） 本文網址: