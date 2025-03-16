【熱門話題】中共陷全面危機3原因/王滬寧捧習慘遭刪稿 【新唐人北京時間2025年03月16日訊】新唐人每日為讀者推薦熱門新聞和視頻節目。 牧師盛讚神韻：神在舞台上 是世界之光 3月13日晚，一位牧師在觀看了神韻巡迴藝術團在美國堪薩斯城考夫曼表演藝術中心（Kauffman Center for the Performing Arts）的第二場演出後，激動不已，久久不願離去。她盛讚神韻是神通過神韻藝術團展示給世人的演出。 美學者：必須保護神韻 中國才能再次偉大 儘管美國總統唐納德‧川普（特朗普）對中國商品徵收的關稅和強硬貿易政策，在阻止中共壯大成為世界頭號強國方面不斷創造奇跡，然而要真正打敗這個殘酷的遠東共產主義政權的唯一辦法，就是改變中國民眾的心智。而在這個領域，沒有任何實體比美國的神韻藝術團做得更為成功。 王友群：中共陷入全面危機的根源是什麼？ 習近平自2012年在中共十八大上成為中共黨魁以來，一直憂心忡忡：總擔心有人搞政變、兵變、民變，總擔心有人害他一家老小的性命，總擔心中共國像蘇聯那樣解體，淪落到「不堪回首」的境地中。為甚麼？全面總結，可能有很多原因。擇其要者，主要有三。 中南海又現「大人物」？ 王滬寧肉麻捧習慘遭刪稿 剛剛結束的中共全國兩會（人大、政協會議），釋放出異樣的政治信號，政協主席王滬寧在全國政協閉幕會上吹捧黨魁習近平的內容，慘被官媒刪除。有分析認為，王滬寧的講話內容被刪，背後肯定有政治人物操控當下政局。 亞亞之後更多陸配被處罰 「愛國」網紅紛紛刪視頻