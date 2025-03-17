九巴舉辦「我要做車長」體驗活動 6歲男童勇抗癌魔 立志做車長

九巴學院與生命小戰士會合作，於上周六（15日）在九巴車廠舉辦「我要做車長」體驗活動，有26位癌症康復兒童參與訓練，初嘗成為巴士「車長」。 6歲的何百川是參加者之一，他在未滿2歲時不幸患上急性白血病，需長期接受藥物治療，忍受每日打針之苦，終在兩年半後成功擊敗癌魔。回顧確診當時正值新冠疫情，為避免感染病菌而從未搭過巴士的他，在住院期間得到第一架模型九巴巴士以解悶。百川從此與巴士結下不解之緣，立志要做巴士車長，甚至已有心儀的目標行駛路線。 在九巴車廠作車長訓練場地的天台，6歲的何百川（當中男童）等26位癌症康復兒童，換上了成人尺碼的熒光黃色保護背心，參與「我要做車長」活動。（黃寶瑩攝） 資深車長示範行駛及停泊 乘電巴遊覽整車廠 在九巴車廠作車長訓練場地的天台，有26位癌症康復兒童，換上了成人尺碼的熒光黃色保護背心，在家長的陪同下進行「實戰」訓練。他們登上九巴電動雙層巴士，由資深車長訓練導師示範將巴士駛進和停泊在巴士站，及駛經由雪糕筒組成的不同行車陣，模擬巴士日常行駛狹窄的路段。 九巴學院與生命小戰士會合作，在九巴車廠舉辦「我要做車長」體驗活動大合照。（黃寶瑩攝） + 10 導師亦為這群「小車長」講解開車前的準備過程，例如檢查輪胎、調教駕駛座椅、倒後鏡、檢查各項安全及電子裝置等。 「小車長」們紛紛輪流試坐車長駕駛座及拍照留念。最後他們乘電巴遊覽整間車廠，體驗經過洗車機的環節， 參與的「小車長」都會獲九巴學院頒發一張課程完成證書及一架小模型巴士，為日後實現夢想做好準備。 何百川和姐姐獲九巴學院頒發一張課程完成證書及一架小模型巴士。（黃寶瑩攝） 男童2歲確診急性白血病 接受化療無懼打針 白川掛着印上個人照及姓名的九巴「員工證」，登上車長的駕駛座，朝舉起手機拍照的母親咧嘴而笑，留下了第一張「工作照」。 回到四年前，當時接近兩歲的百川，確診患上急性白血病——兒童最常見的癌症，每十萬名兒童中有四名患白血病。 今年6歲的何白川，掛著印上其個人照及姓名的九巴「員工證」，登上車長的駕駛座。（黃寶瑩攝） 要抵抗癌魔，小小年紀的百川需長期服用藥物治療，並忍受嘔吐、頭暈、腳軟及指甲發黑等副作用。為檢查身體健康指數是否穩定，他更需要隔日抽一次血。百川卻勇敢地稱：「打針，每日都要打針……我唔驚打針……抽血都唔（驚）㗎。」 母親麥麗紅陪同女兒及百川參加「我要做車長」活動並完成理論課堂。（黃寶瑩攝）