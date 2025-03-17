盧比奧：美國近期將吊銷更多留學生簽證 【新唐人北京時間2025年03月17日訊】近期有多名在美留學生因參與反以色列抗議活動且簽證過期，而被逮捕或遣返。美國國務卿盧比奧表示，留學生在美的行為必須與簽證申請時的一致，否則將面臨驅逐。 國務卿盧比奧週六在X平台上表示，「如果你來美國是為了參加親恐怖主義的暴亂，我們將拒發簽證，如果你已經在美國了，還那麼做，那我們將取消你的簽證，並將你送回國」。 美國國土安全部週五宣布，聯邦特工逮捕了第二名去年參與哥倫比亞大學抗議，且簽證已經過期的巴勒斯坦籍學生萊卡‧科迪亞（Leqaa Kordia）。 此前，聯邦執法人員已逮捕了一名阿爾及利亞籍哥倫比亞大學研究生馬哈茂德‧哈利勒（Mahmoud Khalil），他也參與了去年哥大的反以色列抗議活動。 另外，印度公民、哥倫比亞大學博士生蘭賈尼‧斯里尼瓦桑（Ranjani Srinivasan）已於週二（3月11日）「自我遣返」（Self-deportation）。 斯里尼瓦桑被指控支持恐怖組織哈馬斯。美國國務院此前已於3月5日吊銷了她的簽證。 盧比奧日前警告，留學生在美國的行為，需要與申請簽證時一致，否則將面臨被驅逐。 美國國務卿盧比奧：「如果你在申請綠卡時告訴我們，我是來美國參加親哈馬斯活動的，這與我們美國的外交政策利益背道而馳，非常簡單，你撒謊了，如果你來的時候就這樣說，我們壓根不會給你簽證，現在你在這，做這些事情了，你和我們撒謊了，你出局了，就這樣簡單。」 盧比奧週五表示，接下來，可能有更多的留學生簽證被吊銷。 與此同時，據路透社看到的一份內部備忘綠，顯示川普政府正在考慮對數十個國家的公民實施廣泛的旅行限制。 新唐人電視台記者金石綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/16/a103967728.html