李兆基去世｜由黃金神童到組「三劍俠」搞地產 物業遍全港

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基，今日（17日）與世長辭，享年97歲。他在2019年3月20表示考慮退任恒基主席及總經理，由兩名兒子接任。 李兆基在《福布斯》香港富豪榜排第二，總資產值約2,340億港元。由於父親經營金舖，故他自幼精通識別黃金之道，來港第一桶金就是依靠黃金買賣。接近三十歲「而立之年」，李兆基開展地產業生涯，其後與郭得勝、馮景禧組成新鴻基企業，時稱「三劍俠」；到1980年代，又擔任中華煤氣主席。 四十年代末，李兆基初到香港，與親戚在淺水灣留影。（李兆基網頁截圖） 12歲已是黃金買手「神童」​ 李兆基於1929年在廣東順德大良出生，自小跟隨父親李介甫從商，當時李家經營銀號和金舖，李兆基6歲就由父親安排到店舖學習從商之道，12歲時已精通睇金、化金、熔金之術，擔任黃金買手，享有「神童」之譽。 1948年，李兆基帶着1,000元隻身到港，寄住在姑婆家中，並開始在中環文咸東街一帶的金舖掛單做買賣。由於早已精通識別黃金成色成份成數的本領，李兆基到港不足一年，透過買賣黃金已賺到「第一桶金」，有能力匯款回鄉，以助在內地因解放而被清算的李家解決燃眉之急。此外，李兆基看準中英建交的商機，香港為中國對外窗口，因此參與五金業及出入口貿易，在港大展拳腳。 （左起）馮景禧、郭得勝、李兆基三人出席新鴻基企業有限公司開幕酒會，三人並稱「三劍俠」。（李兆基網頁截圖） 60年代成立新鴻基 趁低吸納大量地皮​ 1958年是李兆基踏入人生的轉捩點，他與郭得勝、馮景禧等8人合組永業企業，展開地產業生涯，並於翌年與劉惠娟結婚；1963年再與郭、馮二人組成新鴻基企業，時稱「三劍俠」，李兆基任副主席。 1960年代中，香港發生銀行擠提及倒閉潮，又適逢內地開始十年文革、香港發生六七暴動，馮景禧失卻信心，移民加拿大。不過李兆基反而主張趁低吸納，買入大量地皮，又為中小型家庭設計自住樓宇，結果1969年地產谷底反彈，為新鴻基帶來令人鼓舞的業績。 李兆基成立恒基兆業後，再於1976年成立恒基兆業地產有限公司（恒地）。（李兆基網頁圖片） 撃退怡和 奪中華煤氣 1972年，新鴻基企業上市，「三劍俠」分道揚鑣，各自成立公司發展。李兆基翌年創立恒基兆業有限公司，全力發展地產，開始積極購入換地權益書，搜購舊樓，更安然渡過當時股市下瀉的經濟危機，不斷吸納地皮。恒基在1975年與長實、新地、新世界等，合作發展沙田第一城；同年開始收購中華煤氣的股份，撃退怡和、港燈的收購，到1983年時開始擔任煤氣主席。 除了中華煤氣，李兆基在1970年代中業，又收購油麻地小輪的股份，最後獲得足夠控股權後，將之改名為香港小輪。1981年6月李兆基將本身個人持有的煤氣和油麻地小輪股份售予恒地，將恒地上市。到1984年中英前途談判開始，樓市股市皆受挫，李兆基決定恒地收購永泰建業，易名為恒基兆業發展。 另外，在1980年代李兆基開始踏足中國地產，1980年於廣州建中國大酒店和花園酒店；1988年又與霍英東、廣東省政府和番禺市政府，合資發展番禺之洛溪新城。 1993年，李兆基決定由恒發斥33.6億元，收購美麗華酒店34.78%股權，擊退以李嘉誠為首的長實與中信泰富組成的聯合財團。 李兆基有獨到投資眼光，更有「亞洲股神」的美譽（資料圖片／VCG） 李兆基物業梗有一間喺左近