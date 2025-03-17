台積電擴大赴美 甘利明：面臨基層作業人力短缺挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者劉千綾台北17日電）台積電擴大赴美投資，日本自民黨半導體戰略推進委員聯盟會長甘利明表示，台積電可能面臨基層作業人力短缺挑戰，美國須供應充足勞力來協助推進。他提到，美國總統川普希望半導體供應鏈全部回流美國生產，「這是不可能的事情」，半導體產業應由同盟國家發展各自強項，再集結國家力量構建供應鏈。 第8屆「玉山論壇」（2025 Yushan Forum）17至18日在台北萬豪酒店舉行，甘利明今天出席「晶片供應鏈韌性—共創全球永續半導體產業」主題座談。 甘利明表示，台積電近期宣布加大投資美國，雖然在亞利桑那州工廠的進度過去有點遲緩，但現在已經步上軌道，該廠的良率甚至比台灣還要高，令人感到不可思議，主因是台積電美國廠有約1300個職員來自台灣，裡面都是台灣技術人員主導，才能產生如此高的良率。 台積電近日加碼投資美國，宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1座研發中心。 甘利明認為，台積電未來勢必徵聘美國當地員工，但工廠員工不可能全由美國人取代，尤其是高階半導體技術需要高層工程師、中階技術人員和基層作業員，前兩者可以在美國當地雇用，但是美國在基層作業人力短缺問題比較嚴重，尤其是美國勞工更注重上班時間和生活權益，也比較沒有主動開發製程的想法。 他說，開發高階半導體過程，不可能全由美國人完成，台積電追加1000億美元的投資案並未訂定年限，未來美國當地也必須供應足夠能力的作業人員，以滿足台積電投資條件，才有可能推進台積電下一階段投資。 甘利明表示，以往半導體產業為開發設計的公司掌握命脈，但隨著半導體往先進製程研發，半導體下游製造的角色更加重要，且目前只有台積電具製造高階半導體能力，三星和英特爾等並未跟上，這也形成危機，也就是說，許多產品被設計出來，卻沒有公司來製造。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 至於川普希望半導體供應鏈全部回流美國生產，甘利明認為，這是不可能的事情，同盟國家應該發展各自的強項，像是日本、荷蘭設等國掌握設備技術，韓國擅長晶圓製造，東南亞國家則有優異的半導體材料，半導體產業需要集結所有國家的力量來構建供應鏈。 他提醒，發展半導體產業過程中，需要注意是否有資料外洩問題，這需要志同道合的國家共同防堵，以確保半導體產業發展。（編輯：潘羿菁）1140317