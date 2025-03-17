香港知名地產富豪李兆基去世 享年97歲 【新唐人北京時間2025年03月18日訊】有「四叔」之稱的香港知名地產富豪、恒基兆業地產公司創辦人李兆基，週一（3月17日）去世，享年97歲。 恒基兆業地產官網發布訃告稱，集團創辦人李兆基於3月17日黃昏，在家人陪伴下辭世，享壽97歲。 據訃告，李兆基曾任恒基兆業地產有限公司，香港中華煤氣有限公司及美麗華酒店企業有限公司主席，新鴻基地產有限公司副主席、東亞銀行、香港小輪集團有限公司及仁安醫院董事、特區首屆籌委會暨推選委員會委員及順德聯誼總會首席榮譽會長等。 訃告提到，李兆基於1996年獲美國《福布斯》雜誌評為全球富豪榜排名第四位。 李兆基出殯儀式的舉行日期，一切等家族安排妥當後，將會另行公布。 李兆基1928年出生於廣東順德，是家中第四個孩子，因此被廣稱為「四叔」。1948年，李兆基在香港開始創業，1963年參與創建香港地產巨頭新鴻基。 1975年，李兆基創建了恒基兆業有限公司，並逐步將公司發展為香港四大房地產開發商之一，旗下業務涵蓋住宅、商業地產及基礎建設。1988年，恒基地產上市。 1992年，李兆基與李嘉誠合作開發香港中環嘉兆台項目。 1996年，李兆基成立恒基中國集團有限公司，加強與大陸方面合作；2004年12月，成立兆基財經企業，從事股票投資。 2011年9月至10月，李兆基辭去旗下33家香港附屬公司董事職位；2014年6月，退任美麗華酒店主席職位。2019年5月，李兆基卸任恒基兆業地產集團主席、總經理職務，正式退休。 2020年，李兆基以304億美元的身家超越李嘉誠，成為當年香港首富。 李兆基、李嘉誠、郭得勝、鄭裕彤並稱為「香港四大家族」。隨著李兆基的去世，「香港四大家族」創始人已有三位去世，只有與李兆基同年出生的長和集團創始人李嘉誠仍健在。 （轉自大紀元/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/17/a103967941.html