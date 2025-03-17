巴爾的摩精英觀神韻 化身貴賓暢遊古中國

【新唐人北京時間2025年03月18日訊】2025年3月15日，神韻新紀元藝術團在美國馬里蘭州巴爾的摩的競技場劇院（The Hippodrome Theatre）的演出深深打動了觀看演出的精英們。非盈利組織董事會主席塔米·博特納（Tammi Bortner）讚歎，看神韻彷彿化身作客古中國的貴賓，享受文化和傳統的禮遇。 非盈利組織董事會主席Tammi Bortner：「演出非同尋常，美得令人驚歎。燈光、服飾、舞蹈動作，正如我期待的那樣美好。」 職業顧問Emily Majtyka：「我愛神韻舞蹈。我們坐在舞台附近，發現舞蹈演員落地無聲，身輕如燕，太美了！」 Tammi Bortner：「哇。我感覺自己就像是一位貴賓在訪問中國，正以文化和歷史傳統的方式受到款待，這是我腦海中不斷浮現的想法。這一定就是在古代訪問中國的感受。我們都被深深折服。一切都美不勝收，編排完美，服飾也極為精緻。我們非常享受。」 Emily Majtyka：「我很驚訝演出展現信仰，覺得非常美妙，令人讚歎。」 演出展現了發生在中國的人權迫害。在非盈利組織董事會任職的塔米·博特納（Tammi Bortner）認為，這種惡行不應發生。 Tammi Bortner：「這實在太可怕了，我希望有人能夠結束它。我在訂閱的報紙上看到過相關報導，這真是悲劇，這種事情不應發生在任何地方。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息） 新唐人電視台記者蘇文星、溫聖緣美國馬里蘭州巴爾的摩市採訪報導