湖南衛視在意大利租黑車 外媒曝光（視頻） 【新唐人北京時間2025年03月20日訊】近日，湖南衛視《妻子的浪漫旅行2025》綜藝節目組，在意大利非法租賃黑車被舉報罰款，意大利媒體曝光後，引發熱議。 意大利知名節目《Striscia laNotizia》記者對觀眾介紹說，得知附近有一些奇怪的商務車在運送中國攝製組，懷疑這些商務車非法收費載客。 記者表示，按照當地法律，付費運送乘客是收費業務，需要NCC授權及出租車執照，否則就是違法。 記者在現場看到，有十幾輛車在路邊排成車隊，從車牌來看都是私人專用，每輛車上都貼有紅色編號。 不過，當記者上前詢問這些車輛是否是出租車時，司機們紛紛否認，並試圖制止記者拍照。這些司機幾乎都是華人面孔，他們互相用中文交流。 記者現身後，有的司機立馬撕下車上的編碼，很快這些車輛全都開走了。 記者表示，很多車是空著開走的，這意味著有乘客被留下了。不多久，一群華人攝製組到達上車點，卻沒有看到一輛車，他們只能扛著攝影器械步行，然後偷偷到某個隱蔽的區域上車。 從意大利媒體公布的行程和地點來看，這個攝製組就是《妻旅》綜藝節目組的，參加節目錄製的中國女星胡靜、戚薇等人都有被路人偶遇的照片流出。 據報導，《妻旅》節目組一行人乘坐黑車前往機場，被警察攔截多次，部分攝製組成員被迫步行，還有司機被罰款。 當地一名有NCC授權的華人司機透露，節目組被舉報是因為他們的車輛太顯眼，一共有20輛車，人數合計100多人，引起了當地人注意。 這位司機表示，《妻旅》節目組前往機場時，20輛車被扣了8輛，導演組被迫打出租車去機場。 他暗示節目組為了省錢才會租黑車，並指出該節目組給的租車價格只有黑車能接受，在當地找的翻譯也都是實習學生，因為價錢便宜。 《妻子的浪漫旅行》是湖南衛視的一檔綜藝節目，邀請明星夫妻參加節目錄製，這次節目組在意大利租黑車被外媒曝光後，引發網友熱議：「這就尷尬了。」「為了便宜省那麼點。」 還有網友批評節目組太不專業，對攝製組人員保護不足，並且蔑視外國法律，「這真的丟人」。 （責任編輯：唐穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/20/a103968682.html