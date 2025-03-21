中國女生洗完澡玻璃門爆炸 多處割傷 手筋被切斷 【新唐人北京時間2025年03月21日訊】3月15日，中國大陸一名女生在洗完澡開門時玻璃門突然爆炸，導致她全身上下多處被割傷，右手筋被切斷，身上縫了幾十針。 網傳的視頻顯示，浴室的玻璃門整幅破碎，地上都是玻璃碎片，浴室地上有一攤鮮血。當事人說，現在全身上下都有傷口，需要縫針，一共縫了幾十針吧。 據《羊城晚報》報導，這場意外發生在3月15日晚，浙江的陳女士（化名）洗完澡後推開浴室的鋼化玻璃門，不料門突然爆炸，玻璃碎片瞬間砸了下來。 由於是獨居，她只能忍痛先離開浴室，「照鏡子才發現頭上和身上都在流血」。隨後，陳女士撥打了120急救電話。經檢查，其額頭、肩部、腿部等多處傷口需縫針，當時推門的右手傷勢最重，「右手肌腱斷裂了，做了手術」。 另據「都市現場」報導，當事人身上有多處2厘米左右的傷口和一些皮外傷，其中右手手背處手筋斷裂，已經進行手術治療，目前仍在住院。 當事人說，抓握能力是否受到影響還要看手術後的恢復情況。 當事人於去年11月在當地租住一間酒店式公寓。事發後，她將情況反映給了物業公司。對於賠償事宜，公寓負責人稱，目前只能上報給公司，暫時無法明確。 對此，這位傷者表示，自己也將追責維權到底。 此事引發網民關註：「好可怕，太恐怖了。」「玻璃門很危險的。」「鋼化玻璃也一定要貼防爆膜，不要省那一百幾十塊。」 「有感觸，我家的也炸了，還好只是許多小傷口。把另外一個也拆了。」 「我家也是半夜莫名其妙炸的，睡著了突然被嚇醒，還好沒有人在廁所。」 「我也是遇到這種情況，還好沒咋受傷。」 「我就很害怕玻璃門，有一次去我小姐妹家。 我去她家上衛生間，她家的玻璃門我剛推開碎了，渣子從我頭上下來了，瞬間滿地都是玻璃渣子。」 「租房第一天洗澡也是玻璃門炸裂了，還好只是手破了一點。」 據悉，部分浴室玻璃門為鋼化玻璃材質，自爆率在0.3%~3%。建議大家洗澡時慢慢調高水溫，避免玻璃受熱不均，並為玻璃門貼上防爆膜，選擇優質鋼化玻璃，可以在一定程度上減低其自爆風險。 （責任編輯：李恩真）