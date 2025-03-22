中國五星級酒店被批量拋售 賤賣也無人問津 【新唐人北京時間2025年03月22日訊】近年來，中國經濟持續惡化，消費降級，中國五星級酒店陷入關停潮。眾多昔日輝煌的知名大酒店面臨被拋售，甚至被拍賣的命運，有些賤賣也無人問津，荒廢多年。 據鈦媒體3月15日報導，中國五星級酒店大退潮早在2023年就開始，至今仍在不斷加速蔓延。曾經在市場上炙手可熱的五星級酒店，如今從眾人爭搶的 「香餑餑」 淪為了燙手的山芋。 據第三方機構邁點研究院的統計數據顯示，在2023年，拍賣價格達到億元（人民幣，下同）以上的酒店數量多達124起。 如上海虹口三至喜來登酒店、南京金奧費爾蒙酒店、重慶解放碑威斯汀酒店、寧波遠洲大酒店、金茂北京威斯汀大飯店、上海寶格麗酒店等一眾豪華酒店，都在2023年紛紛掛牌出售。 2024年2月至3月期間，大陸共有58個酒店項目被拍賣。 報導說，這些曾經風光無限的五星級酒店，如今在拍賣市場上或是無人問津，或是多次遭遇流拍。為了能找到買家，酒店業主們紛紛採取各種手段，有的選擇打包出售，有的大幅打折促銷，只要有意願接盤，一切條件都好商量。 據中共文旅部的數據，2020年，中國五星級酒店的總數達到850家，但截至2024年第三季度已減少至736家，短短五年間減少了114家。 2023年12月，天津麗思卡爾頓酒店、三亞洲際酒店、光合谷溫泉作為不良債權資產包被出讓，總體成交價20億元。 如代表都市地標的上海寶格麗酒店，如今被迫走上了拍賣之路；北京的長城飯店和瑜舍酒店，也在2024年相繼關閉。其中，曾以每晚逾3萬元高昂房價的瑜捨酒店去年6月正式關閉。 溫州首家由國際酒店管理的萬和豪生大酒店，曾是不少溫州人婚宴辦酒的首選，2025年3月已被買走。該標的物的成交價為4534萬多元，此前因無人出價兩次流拍，相比首次起拍價7085萬元，此次降價幅度超2550萬元。 桂林帝苑酒店是桂林市的一家高檔涉外五星級酒店，其位於臨江路，坐擁一線灕江景觀，從1986年開業至今已有近40年的歷史。從第一次1.4億元的起拍後多次流拍後，近日再次迎來拍賣，狂降了5000多萬元。 據大象財局報導，那些本就為數不多五星級酒店的城市，或許就是「團滅」的形式。如萬和豪生大酒店被拍賣，報價15億元的佛山地標級希爾頓酒店，以及重慶報價5億元的悅榕莊及其上百棟爛尾別墅······ 廣西投資上億的凱旋溫泉酒店直接停工爛尾，廢棄20年之久至今也無人接盤。 位於峨眉山腳下的藍光己莊五星級酒店，於2014年開業。因為過度擴張導致公司資金鍊斷裂，2023年6月6日，藍光成為A股第一家正式退市的房企。以致藍光己莊歷經兩次法拍。 2023年6月，被奉為「山城旗艦」的重慶解放碑威斯汀酒店被法院標價10.38億元起拍，但因為無人參加競拍而流標。 廣東東莞石碣鎮，曾經的五星級南北花園酒店，關門十多年，無人問津。