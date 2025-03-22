BEAUTY IN THE SKY！閨蜜之旅，果然是友情的試金石？趙岱新、袁子芸、Tammy：「回憶是最值得御藏的奢華旅行紀念。」

認識一個人15年是什麼概念？對趙岱新、袁子芸、Tammy來說，現在正在各自的領域發光發熱的她們要湊在一起已經超級難得；但這趟得來不易的閨蜜之旅，正空前地挑戰這堅不可摧的姐妹情誼。在這趟飛往日本的星宇航空商務艙裡，時間和空間都彷彿凝結了，三人初見的場景像藍天一樣一瞬間在眼前展開來。 by 花漾543- 2025/03/21 更新 「女生一起旅行最美好的地方，就是總能彼此照應， 彌補遺忘的小細節，讓旅程更加完美。」 一群閨蜜出遊，總是會有人擔任找路看地圖的用腦角色，也總是會有人是全程放空，等著上車睡覺下車吃飽。我們這次難得訪問到這3位真實世界的好閨蜜，一定要先來問問這一題：「妳們如果一起出遊的話，誰會是負責規劃的那個？」 「應該是…Tammy吧？」已經是忙碌雙寶媽的Dacie趙岱新笑著說。與Dacie從16歲就相識至今的Tammy，是三人中的行動派，擅長規劃旅程、安排活動的她，總是用心地讓閨蜜們每次出遊都能充分體驗每個國家、每座城市的特別之處。而身為演員的Sonia袁子芸，笑說自己「超隨興、不挑食、興趣廣泛、什麼都行」能無拘無束地享受當下，每一趟旅程，Dacie的細膩溫柔、Tammy的活力熱情，都被愛拍照的Sonia收入鏡頭（研究相機是我這幾年來的新興趣！），成為彼此心中一直珍藏惦念的美好。而Dacie自己則是負責行前叮嚀的checklist，提醒大家該帶的防曬保養、充電器轉接頭防蚊液是不是都有帶齊，像是有四次元口袋一樣總是準備齊全，隨時能支援姊妹。 學生時代延續至今的閨蜜情誼， 同遊世界、共譜頂級保養之旅，珍藏相伴的璀璨時光 「一起旅遊的第一件事，就是帶好夠三個人用的保養品！」三人從學生時代維繫至今的深刻情誼，儘管各自生活繁忙，也想好好安排一趟閨蜜之旅，把「時間」這份珍貴的禮物送給彼此！Dacie透露：「我們第一次一起出國旅行已經是很久以前…當時還和Tammy一起安排行程，閨蜜旅遊很重要的是『遇弱則補、遇強則順』，大家保持彈性，多替彼此考量，讓旅程的每一刻都變得更加愜意動人。即便只是搭機遠行、或靜靜待在旅館、咖啡廳裡感受當下，這些片刻都彌足珍貴，彷彿讓身心都得到極致的放鬆與修復。」 這趟春天之旅，超有默契的閨蜜三人組，從坐入星宇航空商務艙的那一刻起，就盡情享受屬於她們的時光。不約而同以保養開啟話題，即使各處於人生不同階段，但卻擁有相同的共識：「女人愛自己的第一步，就是不能虧待自己，生活要過得精緻 !」三人總會互相叮嚀，要用最好的保養奢寵自己，好讓流動的時間成為彼此生命中的軌跡，不留下任何歲月痕跡。 個性截然不同卻有相同好品味！ 以「極上御藏」系列，共享美麗與幸福 唯有真正契合的品味，才能成就深厚的閨蜜情誼。育兒佔據生活中很大一部分的趙岱新，更珍惜每一刻能夠好好寵愛自己的保養時光；Tammy個性怕麻煩，但對頂級保養的療癒感受卻毫不妥協，而Sonia則始終相信一瓶好的保養品，能收拾整理一天的疲憊。 三人無論出國旅行或國內小旅遊，她們的行李箱裡，總有一席之地留給「極上御藏系列」——那是一種專屬於閨蜜的默契，更是對美麗的極致信仰。「我的這瓶沒帶到，你的拿來用一下」或是「這款質地太讚了，妳一定要試試」…看似尋常的分享，卻是閨蜜情感的細膩流轉。 鍾情「極上御藏」，摯愛「極上御藏晚霜」 締造極致奢養時光