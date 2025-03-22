万事达卡携手迈凯伦车队 首次亮相世界一级方程式锦标赛中国大奖赛

上海2025年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 21日至23日，备受瞩目的2025年世界一级方程式锦标赛中国大奖赛即将在上海国际赛车场震撼上演。在本站比赛中，标志性的红黄双圈万事达卡品牌标识，将伴随由Lando Norris和Oscar Piastri驾驶的迈凯伦一级方程式车队赛车首次亮相中国赛道。这项全新伙伴关系汇聚了两大全球领先品牌，致力于通过聚焦创新，为广大赛车迷打造无与伦比的体验。

作为迈凯伦一级方程式车队的官方主要合作伙伴，万事达卡正在将品牌充分融入赛事体验之中。在赛场之内，位于上海国际赛车场的迈凯伦包厢，现已被升级成为迈凯伦无价包厢（McLaren Priceless Lounge）。而在赛场之外，万事达卡还面向广大迈凯伦车迷推出线上活动——与万事达卡中国社交媒体账号（微博、小红书）互动，即有机会赢取迈凯伦一级方程式车队周边。

万事达卡首席营销及传播官Raja Rajamannar表示："万事达卡不断探索与客户和持卡人建立更紧密联结的新途径，致力于让人们更贴近自己的热爱所在。赛车运动如今已成为全球最令人热血澎湃的体育赛事之一，与迈凯伦一级方程式车队携手合作以来，我们亲眼见证了这项运动无与伦比的魅力，也很高兴能够为中国车迷打造难忘的精彩时刻。"

一直以来，万事达卡通过无价平台（priceless.com）为持卡人提供特色礼遇。除了尽享赛车激情，人们还可以沉浸于音乐、娱乐和美食等一众兴趣领域，获得身临其境的无价体验。在上海，持卡人不仅能够在久负盛名的罗斯福公馆（House of Roosevelt）享受奢华的美食美酒之夜，参与当地酒吧组织的巨鹿金酒大师班，还有机会跟随私家导览漫游上海摄影艺术中心（Fotografiska）。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com