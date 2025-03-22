广和通亮相扣子AI工坊，四城联动点燃AI Agent开发热潮

深圳2025年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2025年3月22日，广和通受邀参加扣子AI工坊硬件专场，与众多AI行业专家、开发者和企业代表同步齐聚北京、深圳、杭州、成都四城，共同探索AI硬件的创新应用。作为扣子Coze的重要合作伙伴，广和通不仅展示AI轻算力大模型解决方案MagiCore系列，更通过主题分享与现场开发体验，让开发者们零门槛体验AI Agent智能交互。

MagiCore亮相，加速智能硬件AI升级

MagiCore系列作为广和通推出的AI轻算力大模型解决方案，内置广和通Cat.1模组，兼容全球主流大模型，提供智能化软硬件架构，具备语音高效传输、低延迟对话、低功耗运行，并支持回声消除、降噪处理等能力，满足AI玩具、AI陪伴机器人、AI耳机等多样化智能交互需求，助推万物互联迈向万物智联时代。

活动期间，广和通专为AI硬件开发者打造的MagiCore开发板成为全场焦点。开发者基于MagiCore快速搭建智能体原型，上手搭建AI交互装置，10分钟即可完成从环境配置到AI Agent部署的全流程，深入探索AI在实际应用场景中的无限可能。此外，广和通还展出了搭载MagiCore方案的AI玩具，支持语音对话、智能互动、角色扮演等多种功能，为儿童提供全新AI交互体验，现场展示吸引众多观众上手试玩。

打破通信壁垒，MagiCore轻松实现AI交互

广和通MTC产品市场总监关鸿恺发表主题演讲，他表示，MagiCore系列凭借4G无缝连接，打破智能硬件通信壁垒，让AI设备在任何地点、随时在线、实时交互。其内置大模型SDK，支持豆包等国内外主流大模型及Agent定制，让开发者10分钟快速上手，轻松实现AI语音对话、智能控制、RTC流式交互等功能。

此外，MagiCore系列采用软硬件兼容设计，符合全球法规认证并集成eSIM卡，可根据发货区域灵活选择模组和资费方案，支持全球漫游，助力设备快速合规落地。无论是AI玩具、陪伴机器人、智能耳机，还是智能家居等终端，MagiCore都能让设备更智能、更便捷，加速 AI音视频交互时代的到来。

携手生态伙伴，共创AI硬件未来

作为全球领先的无线通信和AI解决方案提供商，广和通始终致力于推动AI智能硬件的发展。广和通深度参与扣子AI工坊硬件专场，是双方持续合作的重要一步。未来，广和通将继续携手更多行业伙伴，共同推动AI硬件的技术创新与商业落地，解锁AI硬件的更多可能。

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