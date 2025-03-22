天瞳威视与浪潮信息达成战略合作，推进高阶智驾车载计算系统创新

北京2025年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，苏州天瞳威视电子科技有限公司与浪潮信息旗下苏州元脑智能科技有限公司达成战略合作协议。此次合作依托浪潮信息提供的车载算力平台硬件系统、底层软件环境、应用框架等方面的研发创新优势，结合天瞳威视在智驾领域整体方案、算法及量产工程服务能力，面向自动驾驶场景进行多层面的融合创新，通过软硬协同的优化设计，提升智驾领域整体开发及交付能力，推动高级别自动驾驶技术的快速落地。

当前，全球自动驾驶市场快速发展。IDC报告显示，预计2026年全球自动驾驶车辆规模为8,930万辆，5年复合增长率将达到14.8%。随着市场爆发，自动驾驶技术创新加速，主流自动驾驶方案的大模型算法参数规模已攀升到几千万至近亿级，传感器高频采集产生海量数据流，实时IO吞吐和低时延要求增强，这对算力、算法提出更多挑战。在这一背景下，软硬协同优化成为推动自动驾驶技术突破与落地的重要路径。

天瞳威视和浪潮信息双方携手，通过硬件系统、软件环境、应用框架及算法优化等多个层面的协同创新，推动车载域控制器的算力与算法深度融合。

天瞳威视在自动驾驶领域具备强大的算法能力，涵盖高精度目标检测、语义分割等计算机视觉算法及多传感器融合技术，基于端到端大模型的CalmVision V3，可接入多种传感器，障碍物检测精度高达95%，处于行业领先水平。该算法支持L2-L4自动驾驶的感知与决策需求，已经在全球多个车企落地应用。



天瞳威视L4级自动驾驶巴士

浪潮信息作为全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，从2019年起就在布局车载计算硬件，针对不同自动驾驶场景，开发定制算力解决方案，提供数据中心级强大、安全、高效的车载边缘算力。同时，通过开源的自动驾驶软件框架AutoDRRT2.0，实现软硬协同优化，确保自动驾驶系统在复杂场景下稳定运行。



浪潮信息自动驾驶计算框架AutoDRRT和车载计算平台EIS400

自动驾驶在安全性、可靠性、性能等方面的需求远远高于其他行业，天瞳威视与浪潮信息将致力于提升自动驾驶感知与决策能力，实现复杂环境下的安全运行，推动自动驾驶技术在多个场景下的落地应用。例如，在矿山等封闭场景，无人驾驶卡车通过车端到云端的数据闭环，显著提升作业效率与安全性。在城市无人配送车场景，车辆能在繁忙街区精准识别行人、车辆与障碍物，并实时调整行驶路径。

天瞳威视与浪潮信息的合作不仅是技术层面的强强联合，更将推动自动驾驶产业链协同发展。双方融合多元算力、算法优势，有望加速自动驾驶技术的突破与商业化落地。未来，双方还将进一步探索智驾域控制器在更多场景下的应用，为全球自动驾驶技术的发展提供助力。

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