筑基"AI+人才"培养，浪潮信息携手元脑伙伴拓尔思推出智慧教育新平台

北京2025年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期，元脑生态伙伴拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称：拓尔思）携手浪潮信息，联合为高校AI人才培养推出"AI创新培养综合服务平台"，基于该平台实现实训技术培训、课程资源建设、联合创新竞赛、技能测评认证四大教育创新培养服务，打造与时俱进的教学实践融合新模式，破解智慧教育行业人才供需结构性矛盾与技能脱节难题，实现教育链-人才链-产业链的精准对接。

目前，基于AI创新培养综合服务平台所构建的"教-学-训-赛-评"闭环体系已在全国多所高校上线，日均处理实训数据超过百万条，使人才与岗位的匹配度提升了40%以上，有效推动了战略新兴产业的高质量人才输送。

AI+时代，人才培养面临产教失衡困局

AI+时代，人才培养面临着校企信息壁垒、产教分离、课程体系滞后等核心挑战。同时，传统人才评测工具缺乏动态数据支持，难以满足AI时代产教融合的需求，导致学生技能与产业需求脱节，企业陷入"招聘即培训"的困境，最终形成"教育供给-产业需求"双向失衡。

作为元脑生态伙伴，拓尔思长期专注于数据智能服务与垂直领域大模型研发，致力于推动智慧教育领域的智能分析与决策应用落地。面对上述挑战，拓尔思与浪潮信息联合打造"AI创新培养综合服务平台"。

该平台作为推进教育数字化与"AI+人才"培养的重要举措，旨在基于深度学习、知识图谱等技术构建智能化学科实训底座，搭建起校企协同的创新人才培养与评测体系，精准对接学科教学与岗位技能需求。一方面，该平台需要将产业人才标准融入教学体系，深度整合企业实战资源与教学场景，多维度认证确保培养的复合型AI人才既具备扎实专业知识，又符合企业核心技能要求。另一方面，这对平台的建设与算力支持能力也提出了更高要求：

首先，需要构建一个支持多模态开发的算力平台。以企业级实训场景需求为核心，确保学校实训环境与企业开发场景无缝对接，满足复杂计算与多样化开发需求。

其次，需实现智能化算力调度。根据教学任务的动态与差异化需求，完成跨课程、跨项目的资源统一管理和按需供给，提升资源利用效率与教学灵活性；

最后，强化数据与资源管理。保障硬件弹性扩展与数据安全，优化存储架构的可靠性和可用性设计，确保学生与企业的数据资产得到全面保护。

算力 +算法双引擎驱动，推动平台性能、资源管理、数据安全全面提升

为解决人才供需不平衡的核心问题，浪潮信息与拓尔思联合打造"AI创新培养综合服务平台"。学生可依托该平台进行实训、竞赛、技能评测，提升自身岗位技能与职业竞争力，实现教育链、人才链与产业链的高效对接。

该平台使用拓尔思算法开发训练系统，能够实现校企联合开发实战化课程资源并实现技能认证，满足AI+人才培养中"算法学习-模型开发-场景实训-技能认证"的全流程开发应用需求。同时，依托浪潮信息元脑服务器NF5280M6/NF5270M6计算平台以及超融合架构，构建了高性能异构算力池，并使用AIStation人工智能开发平台实现算力高效分发，构建起覆盖智慧教育全场景的算力基座。

从学校管理端看，该平台精准对接产业需求，构建了产教融合的智能教育中枢，确保教育体系实现动态优化。平台依托浪潮信息元脑服务器作为模型训练的专用基础设施，保障教学与实训业务的稳定运行；同时，结合浪潮信息AIStation人工智能开发平台与拓尔思TRS算法开发训练系统，打造了集课程管理、知识图谱教材和弹性算力资源于一体的教学中枢。通过校企共建的实训平台与智能评测体系，助力学校打造"产-研-训"一体化创新中心，实现教学资源与企业实战场景的无缝对接，推动高校专业设置与产业需求动态校准，缩短人才培养周期。

从用户试用端看，该平台提供了AI驱动的全栈式能力成长引擎，为学生打造了全方位的学习与实战环境。学生可以在平台上利用浪潮信息异构计算架构，灵活调用单机单卡/多卡、多机多卡的GPU算力资源池，通过虚拟化技术实现算力部署与任务调度，轻松使用拓尔思低代码数据实训平台、交互式课件以及百亿参数模型训练工具。平台还通过弹性算力调度与容器化资源隔离技术，为学生提供从多模态数据标注、算法开发到本地化高质量数据集训练及模型部署的全流程实战环境，彻底突破传统课程的算力限制。借助这一平台，学生能够系统培养数据思维与工程实践能力，形成双核竞争力。同时，平台支持学生根据自身需求规划个性化学习路径，并完成复杂AI任务的实战训练，显著提升就业匹配度达40%以上。

从企业端来看，该平台通过校企联培实现资源互通，将企业实际业务场景转化为标准化实训模块，构建了精准高效的人才供应链。企业可以通过平台直接参与人才培养，学生使用平台后能够快速掌握企业所需的实战技能，显著缩短了入职适应期，降低了企业的二次培养成本。企业登录平台后，可以利用浪潮信息异构弹性算力池与拓尔思数据安全屋技术，保障企业级数据建模任务的高并发处理，同时满足数据不出域的安全要求。平台还支持千亿级参数模型的自动评审，帮助企业构建以岗位技能标准为核心的人才选拔体系。通过竞赛活动平台沉淀的数据，企业能够精准匹配人才画像，提升人岗匹配度，从而高效筛选出符合需求的AI人才，为企业提供高质量的人才储备。

目前，"AI创新培养综合服务平台"已在AI模型训练、大数据竞赛、跨校区协作等场景中规模化应用。拓尔思通过"百企千校"联合计划，联动100余家头部生态企业与全国1000余所高校，通过智能人才库匹配、行业竞赛能力认证和公益双选会等创新形式，助力百万学生实现高质量教育及就业，实现了教学场景与产业需求的零时差对接。

未来，拓尔思将与浪潮信息深化协同创新，推动智慧教育产教融合，通过开源算法生态与多模态实训平台激发教育创新，以弹性算力调度与智能评测体系加速技能培养闭环构建，共同打造适配产业需求、贯通职业成长、普惠人才培养的AI教育新范式。

元脑生态由浪潮信息发起，面向产业AI落地难题，聚合浪潮信息和左右手伙伴的优质AI能力，构建领先的全栈AI解决方案，助力用户智能转型升级。目前，元脑生态已对接600+算法厂商、8000+系统集成商，在智能制造、智慧金融、智慧科研等领域实现成功牵手和落地应用。

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