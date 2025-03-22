EN+科技为广汽丰田首款纯电SUV铂智3X提供卓越品控的车规级充电桩

深圳2025年3月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，广汽丰田正式发布了其首款纯电SUV铂智3X。这款车凭借600公里的超长续航和14万级高阶智驾引发市场广泛关注，首发1小时内即斩获超万张订单。随着铂智3X的火热上市，一批配套的车规级充电桩正从EN+科技制造中心有序发货，为车主们提供全方位的充电保障。

EN+科技之所以能够成为广汽丰田的合作伙伴，得益于其在充电桩领域的丰富经验和技术积累。2024年3月，广汽丰田发起新能源充电桩全国招标，EN+科技凭借平台化的技术方案、灵活的外观定制设计以及在充电桩领域10年的市场积淀，成功在多家竞争对手中脱颖而出。

此次为广汽丰田定制的充电桩，严格遵循车规级品控标准，远超行业常规要求。在测试环节，EN+科技的充电桩历经3000小时的严苛测试，模拟-40℃极寒、70℃高温暴晒、盐雾腐蚀等极端环境挑战，测试次数超行业标准数倍，严格遵循广汽丰田整车零部件验证标准，确保在各种复杂环境下都能稳定运行，为车主的每一次出行保驾护航。

在安全防护方面，充电桩配备IP65级防护、漏电流检测保护、过温保护、防雷保护等18重用电安全防护性能，全方位保障车主在充电过程中的安全。同时，这款定制充电桩选用车规级芯片，其CPU最大主频、ROM容量、工作电压兼容范围等关键指标均远高于常规芯片。

广汽丰田作为合资车企的代表，延续了丰田全球领军车企的严苛质量标准。在丰田高标准要求下，EN+科技用"造车逻辑"重构充电桩质量标准，成功打造出国内首批符合2023年新国标的产品。值得一提的是，这款充电桩能适配未来5年主流车型的充电需求，有效避免"充电桩淘汰比车快"的行业尴尬局面，为用户提供更为持久可靠的充电解决方案。

在新能源汽车领域，车规级充电桩的制造不仅仅是一项技术挑战，更是对品控决心的深刻考验。通过与广汽丰田的精诚合作，EN+科技成功实现了生产与质量体系的全面升级，在品牌发展的新十年征程上迈出了坚实的一步。凭借深厚的行业经验和卓越技术实力，EN+科技致力于为合作伙伴提供更高标准的产品定制服务，确保每一位车主都能享受到稳定、可靠的充电体验，持续创新，为推动新能源汽车产业的繁荣与发展贡献力量。

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